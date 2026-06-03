Татьяна Куртукова показала образ почти за миллион рублей

Певица Татьяна Куртукова, исполнительница завирусившегося хита «Матушка-земля», показала образ почти за миллион рублей. Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

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Редакторы издания обратили внимание на наряд звезды с длинной расклешенной юбкой миди и блузой за 117,1 тысячи рублей. Помимо этого, исполнительница надела серебристые туфли с квадратным носом.

Образ завершил комплект украшений, состоящий из серег за 262 тысячи рублей, колье из белого золота с бриллиантами и танзанитами за 291 тысячу рублей, браслета за 168 тысяч рублей и кольца за 107 тысяч рублей.

В мае Татьяна Куртукова вышла в свет в свадебном образе за 790 тысяч рублей. Она посетила премию RU TV в белом облегающем платье из атласа и шелка с корсетным верхом и глубоким декольте.