Макияж без фиксатора: как сохранить стойкость на весь день

Сколько вы тратите на макияж по утрам? Кому-то даже вставать приходится на 1-1,5 часа раньше, чтобы навести марафет. Только как бы мы ни старались, уже через несколько часов можно заметить блеск в Т-зоне, скатавшиеся тени и размазанные румяна.

Считается, что решить проблему можно только фиксирующими спреями и сверхстойкими средствами. Это далеко не так! Аккуратный и свежий макияж вполне способен продержаться весь день без тяжелых закрепляющих продуктов. Вместе с визажистом Ксенией Исмаиловой раскрываем все секреты.

Подготовка кожи: первый шаг к стойкому макияжу

«Утренний уход — это база. От него зависит, как будет выглядеть макияж спустя несколько часов. Для очищения подойдут мягкие пенки или гели без агрессивных компонентов. После умывания не забывайте использовать тоник, чтобы дополнительно восполнить уровень влаги и нормализовать рН», — говорит Ксения.

Дальше идет сыворотка. В принципе, она нужна не всегда и чаще используется курсами и по потребностям кожи, но все-таки летом сыворотка будет кстати. Обладательницам сухой кожи подойдут увлажняющие формулы, которые уменьшают ощущение стянутости. При склонности к жирному блеску стоит обратить внимание на средства, регулирующие выработку себума.

Дневной крем лучше выбирать с максимально легкой текстурой. После его нанесения желательно подождать несколько минут (5-10 будет достаточно), чтобы уход полностью впитался. Если сразу приступать к макияжу, косметика может смешиваться с кремом и быстрее терять аккуратный вид.

Нужна ли база под макияж

Раньше праймеры были исключительно прерогативой визажистов. Но те времена давно прошли, сейчас ими пользуются и в повседневном макияже. Задача праймеров — подготовить поверхность кожи, сделать рельеф более ровным и продлить стойкость декоративной косметики.

Для комбинированной и жирной кожи подходят матирующие базы, которые помогают контролировать блеск в течение дня. При сухости комфортнее использовать увлажняющие варианты.

«Есть и другой прием: нанести очень тонкий слой минеральной пудры до тонального средства (это важно). Лайфхак позволяет убрать излишки влаги и создать более ровную основу для дальнейшего нанесения тональника», — советует визажист.

Чем легче тон, тем дольше он выглядит аккуратно

Распространенная ошибка — попытка скрыть все несовершенства плотным слоем тонального крем. Чем больше продукта оказывается на коже, тем выше вероятность, что покрытие начнет подчеркивать мимику, отпечатываться на одежде и смещаться в течение дня.

Для повседневного макияжа лучше выбирать максимально легкие тональные средства (в идеале флюиды или ВВ-кремы) с естественным или чуть матовым финишем. Они легче адаптируются к движениям лица и выглядят более естественно спустя несколько часов после нанесения.

«Основу желательно распределять тончайшим слоем с помощью влажного спонжа, а не стараться замаскировать все проблемы. Покраснения и отдельные несовершенства лучше перекрывать локально консилером. Так вы избежите эффекта перегруженного лица и сохранить свежесть макияжа надолго», — комментирует эксперт.

Пудра вместо тяжелых закрепляющих средств

«Если хочется обойтись без фиксирующего спрея, главную роль берет на себя пудра. Рассыпчатые прозрачные текстуры помогают закрепить тональное средство и уменьшают вероятность появления жирного блеска», — говорит Ксения.

Для сухой кожи больше подходят продукты с естественным или сатиновым финишем. Матирующие варианты обычно комфортнее для комбинированной и жирной кожи. В идеале отдавать предпочтение минеральным продуктам.

Как сделать стойким макияж глаз

Веки относятся к самым подвижным зонам лица, поэтому тени и подводка здесь теряют аккуратность быстрее всего. Для начала стоит использовать базу под тени. Она выравнивает поверхность века и помогает пигменту удерживаться дольше.

«Хорошо работает сочетание кремовых и сухих текстур. Тонкий слой кремовых теней может стать подложкой для пудровых. Благодаря этому цвет сохраняется дольше, растушевка остается аккуратной», — отмечает визажист.

Если используется гелевая или кремовая подводка, ее можно дополнительно закрепить тенями аналогичного оттенка. Прием позволяет дольше сохранить четкость линий.

Стойкие губы без пересушивания

Сверхстойкие помады нравятся далеко не всем. Многие формулы могут подчеркивать сухость, шелушения и вызывать дискомфорт. Сделать более устойчивой можно и обычную помаду. Перед макияжем стоит нанести бальзам, затем удалить его излишки салфеткой.

«Контурный карандаш желательно использовать не только по краю губ, но и заполнить им поверхность. После первого слоя помады губы можно промокнуть салфеткой, чуть припудрить через нее и нанести второй слой. Так цвет будет держаться дольше обычного», — подчеркивает эксперт.

Для ежедневного макияжа также подойдут тинты и оттеночные бальзамы. Даже после частичного стирания они оставляют легкий намек на оттенок.

Стойкий макияж начинается задолго до финального штриха. Мягкое очищение, правильно подобранный уход, легкие слои косметики, сочетание кремовых и сухих текстур, а также аккуратное закрепление пудрой позволяют сохранить свежий вид на протяжении всего дня. В большинстве случаев именно техника нанесения и подготовка кожи оказываются гораздо важнее плотных фиксаторов.