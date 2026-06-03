Популярный стилист назвал главное преимущество российских модных брендов

Популярный стилист и журналист Алеко Надирян назвал главное преимущество российских модных брендов. Своими размышлениями на данную тему он поделился в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Преимущество российских брендов, наверное, в том, что это наше. Я испытываю невероятную гордость, когда понимаю, что это произведено людьми, которых я знаю лично», — отметил эксперт.

Кроме того, Надирян заявил, что Россия нуждается в малом и среднем бизнесе.

«У нас великолепно сработало импортозамещение практически во всех сферах. И особенно в сфере визуального ряда. И практически все девушки, которых спрашивают на форуме, одеты в вещи российских дизайнеров», — объяснил он.

В то же время стилист подчеркнул, что сам больше предпочитает иметь в своем гардеробе одежду отечественных марок.