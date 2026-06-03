«Дикий ангел»: Ирина Шейк показала постельное фото

Ирина Шейк прямо среди недели решила подразнить фолловеров. Россиянка предстала в открытом наряде, да еще и в постели.

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Топ-модель надела темный летний костюм с мелкими принтами, состоящий из топа и короткой юбки. Шейк по обыкновению распустила длинные черные локоны. Она украсила образ золотыми сережками и черной сумочкой. На лицо Ирина нанесла густой вечерний макияж. На одном из селфи звезда мирового подиума позировала на кровати.

© Соцсети

Фанаты, коих у Шейк миллионы по всему миру, восторженно высказались о новых кадрах любимицы.

«Дикий ангел», «Блестящий стиль и уверенность в себе», «Уникальная и замечательная Ирина», «Самая красивая женщина и модель на планете», — написали почитатели красоты Ирины.

Но не обошлось и без замечаний — некоторые обратили внимание на серьезные огрехи в образе Ирины.

«Она красивая, но я не понимаю, почему она всегда выбирает неподходящие прически и неудачный макияж», — написал фолловер.

К слову, в таком образе Шейк появилась на светском мероприятии, которое состоялось вчера на Ибице. Это был вечеринка с участием селебрити в честь 40-летия известного магазина.

Ранее Ирина показала редкий кадр с дочкой от Брэдли Купера. Также модель обнародовала свой архивный «беременный» снимок.