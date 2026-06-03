Косметология из прошлого: как наши предки омолаживались без инъекций и пластики

Когда смотришь на портреты русских красавиц прошлых веков, кажется, что их кожа сияет изнутри. И секрет этого сияния был прост.

Веками женщины на Руси пользовались тем, что давала природа. Никакой дорогой французской косметики, уколов «красоты». Сплошь натуральные рецепты для ухода и омоложения. Но не все было так безобидно. Случались и опасные методы, которые стоили красавицам здоровья. Рассказываем, как на самом деле наши предки пытались остановить процесс старения. И какие способы дошли до наших времен.

Баня — главный косметический салон

На Руси баня была не просто местом для мытья, а настоящим центром омоложения. Распаривали лицо и тело, использовали дубовые и березовые веники. Это улучшало кровообращение и придавало коже упругость. Водой от заваренного веника ополаскивали волосы, чтобы они стали густыми и блестящими. А те, у кого не было бани, парились прямо в устье русской печи. Жар и пар творили чудеса!

Травы, мед и молочные «реки»

Уход за лицом и телом был сугубо натуральным. В ход шли простокваша, молоко, сметана. Их использовали для отбеливания кожи. Да-да, в «тренде» была бледность как признак аристократизма. А вот загорать наши прапрабабушки не старались. Но, будучи постоянно занятыми на огородных работах, ходили с бронзово-красной кожей в сезон страды.

Мёд, яичные желтки и животный жир помогали разглаживать морщины. Отваром ромашки умывались как противовоспалительным средством. Для роста волос девушки втирали в кожу головы гусиный, лисий или медвежий жир, а также топленое сливочное масло. А от выпадения волос и перхоти спасал отвар корней лопуха и крапивы. Этот рецепт дошел и до наших дней .

Ягоды вместо румян и мука вместо пудры

В деревнях декоративную косметику заменяли подручными продуктами: соком малины и свеклы румянили щеки, мукой пудрили лицо, сажей красили брови и ресницы. Это были безопасные и доступные методы, которые не вредили здоровью.

Свинец и киноварь

А вот знатные боярышни, гоняясь за «фарфоровой» белизной, использовали свинцовые белила, рискуя своим здоровьем и даже жизнью. В состав белил и румян входили соли свинца и сернистая ртуть (киноварь). Эти вещества постепенно накапливались в организме, вызывая хроническое отравление, «свинцовую колику», поражали печень и почки. Ученые, исследовавшие останки знатных женщин XVI века, обнаружили в их костях запредельный уровень тяжелых металлов. Они умирали рано и мучительно, но никто не связывал их болезни с «невинными» белилами .

Евпраксия Зоя — первая «косметолог» Древней Руси

Внучка Владимира Мономаха, Евпраксия Зоя, в XII веке составила трактат «Мази госпожи Зои-царицы», где собрала рецепты по уходу за кожей. Этот документ хранится во Флоренции. Например, для омоложения она советовала растереть высушенные дынные корки с камедью, растворить в уксусе и нанести на лицо. Наутро смывать мукой из нута или чечевицы .

Лед и снег для тонуса кожи

В более поздние времена русские красавицы умывались льдом или протирали лицо снегом. Этим методом пользовались и крестьянки, и императрицы. Кабинет-секретарь Екатерины Великой вспоминал, что во время укладки волос она постоянно обтирала лицо кусочком льда, чтобы сохранить тонус и свежесть кожи .

Сегодня мы можем взять лучшее из прошлого: банные ритуалы, травяные настои, натуральные маски, — и совместить с безопасными достижениями современной косметологии. Главный секрет русской красоты был не в свинцовых белилах, а в здоровом образе жизни, чистоте и уважении к дарам природы.