Трихолог развенчала главный миф о кератине и ботоксе для волос

Кератин и «ботокс для волос» сегодня обещают восстановление структуры, возвращение блеска и здоровый вид даже самым повреждённым локонам. Действительно ли это так, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог клиники «Доктор волос» Анна Горобинская.

По словам эксперта, важно понять, что волос по длине — это уже неживая структура. Он не снабжается кровью и не способен самостоятельно регенерировать.

«Волос не восстанавливается», — прямо заявляет эксперт.

Гидролизованный кератин, который входит в состав косметики, лишь временно оседает на поверхности волос, делая их более гладкими и блестящими. Эффект объясняется образованием тонкой плёнки — это физика, а не биология. Плёнка исчезает через несколько дней.

Причём реальный эффект можно получить только от масок и филлеров с кератином. В шампунях и бальзамах кератина настолько мало, что он практически не влияет на состояние волос.

Аналогичная ситуация и со средствами, которые называют «ботоксом для волос». Как пояснила Горобинская, ботулотоксин в их составе отсутствует — это чисто маркетинговый термин. Под ним скрываются аминокислоты, масла, силиконы и кондиционирующие компоненты, которые временно уменьшают сухость и придают гладкость. Но это именно косметическое и кратковременное улучшение, а не лечение.

«Кератин и «ботокс» — это косметика, а не лекарство. Они работают как помада для губ или подводка для ресниц, давая волосам красоту, но не здоровье», — резюмировала эксперт.

Если же волосы секутся, выпадают, становятся сухими и ломкими, врач советует не тратить время на маскировку, а обратиться к трихологу. Работать нужно с кожей головы, волосяным фолликулом, а в некоторых случаях — с гормональным фоном и общим состоянием здоровья.

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