В Сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес

Визажист из Уфы показала клиентку Диану (фамилия неизвестна), которая похожа на певицу Дженнифер Лопес. Сходством уфимки и мировой знаменитости восхитились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) мастера.

Специалист в области макияжа с никнеймом jeni_tokareva сначала запечатлела героиню ролика без макияжа. Затем она нанесла косметические средства, повторив технику в стиле Лопес, и показала результат.

При этом россиянка надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

«У моей уфимской JLo день рождения, а это повод выложить рилс и поздравить ее», — подписала эксперт.

Пользователей сети впечатлила внешность Дианы, о чем они заявили в комментариях под постом.

«Один в один», «Она больше Jlo, чем сама Джей Ло», «Девушка и без макияжа на нее очень похожа», «Улыбка и зубы особенно похожи», «Я всегда знала, что у Jlo башкирско-татарские корни», «В смысле это не она?», «Копия», «Мой шок в шоке», — признались они.

В мае парикмахер восхитила россиян сходством клиентки со звездой «50 оттенков серого». Мастер по волосам Полина из Ростова-на-Дону запечатлела посетительницу, которая запросила сделать ей челку и стрижку со слоями.