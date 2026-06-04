Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась фигурой в спортзале

Модель Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала пресс в топе. Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли устроила съемку в спортзале. Модель позировала перед камерой в нежно-розовом спортивном комплекте, который состоял из топа с декольте и облегающих шорт. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, черные перчатки и серьги с бриллиантами. Звезда подиумов собрала волосы в косу и сделала макияж в естественном стиле.

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22 мая Хантингтон-Уайтли и Стетхэм появились на премьере фильма «7 псов», которая состоялась в Египте. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия темно-синее облегающее платье с вырезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду золотые массивные браслеты и серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Джейсон Стетхэм предпочел белую футболку, бежевый брючный костюм и очки.

До этого Хантингтон-Уайтли вышла на публику в брючном костюме с жакетом с декольте. При этом модель не стала надевать топ. Манекенщица дополнила образ коричневым кожаным клатчем, кольцом с бриллиантами и золотыми серьгами.