Светлана Бондарчук восхитила фанатов фото в «голом» платье

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Светлана Бондарчук позировала перед камерой в прозрачном мини-платье, которое было украшено стразами. При этом телеведущая не стала надевать бюстгальтер. Блогерша была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.

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7 мая знаменитость снялась во время путешествия по Риму. Бондарчук предстала перед камерой в темно-синем платье-комбинации с глубоким декольте, которое сочетала с желтой рубашкой с принтом, массивным ожерельем и серьгами.

Телеведущая признавалась, что не соблюдает диету, никак не ограничивает себя в питании и даже ест фастфуд, однако практически каждый день занимается йогой или пилатесом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Она часто показывает фото и видео с тренировок.

Бондарчук отмечала, что довольна своим внешним видом. Она не стесняется возрастных изменений, но следит за кожей с помощью аппаратных и косметологических процедур. Знаменитость рассказывала, что делала ботокс, биоревитализацию и процедуру BBL (фотоомоложение).