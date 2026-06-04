Дженнифер Гарнер в боди попала на обложку глянца

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер показала фигуру в боди. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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54-летняя Дженнифер Гарнер стала героиней нового выпуска журнала InStyle. На обложке актриса предстала в красном облегающем боди с длинными рукавами, черных колготках и золотом браслете. При этом актриса не стала надевать штаны или юбку. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж. Знаменитость позировала, лежа у бассейна.

В феврале Гарнер была замечена, когда направлялась на съемки программы «Позднее шоу со Стивеном Кольбертом» в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном облегающем платье-миди на одно плечо, которое дополнила туфлями на каблуках, браслетом и серьгами. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

До этого Гарнер пожаловалась на последствия расставания с актером Беном Аффлеком в 2015 году. Мать троих детей назвала этот период одним из самых тяжелых в своей жизни. Актриса подчеркнула, что самыми болезненными были внутренние переживания, а не слухи вокруг развода в прессе.