Дочь Трампа надела платье с глубоким декольте

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка снялась в платье с глубоким декольте. Бизнесвумен поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Иванка Трамп показала снимки, сделанные в мае. На одном из кадров бизнесвумен позировала перед камерой в красном облегающем макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила золотыми босоножками, массивными серьгами и браслетами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

31 мая Трамп выложила фото в черном вязаном платье с вырезами на талии, которое было украшено вышивкой и бахромой. Бизнесвумен дополнила образ кожаными казаками в тон и массивными серьгами. Дочь президента США была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле во время отдыха в тропиках.

До этого бизнесвумен показала фото с супругом Джаредом Кушнером. Дочь Трампа предстала перед камерой в черном макси-платье с декольте и разрезом до бедра и туфлях на каблуках. Иванка добавила к образу браслет и кольцо. Знаменитость снялась с уложенными в локоны волосами и макияжем с черной подводкой и нюдовым блеском для губ. Джаред Кушнер был одет в черный брючный костюм, белую рубашку с бабочкой и туфли.