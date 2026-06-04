Возлюбленная Ди Каприо снялась топлес для глянца

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась топлес. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Виттория Черетти стала героиней нового выпуска французского журнала Harper's Bazaar. На фотографиях модель позировала без бюстгальтера и топа. На обложке манекенщица предстала в золотом массивном ожерелье. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она также примерила трусы с завышенной талией, пушистые ультракороткие шорты и оранжевые сапоги с бахромой.

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6 мая Черетти и Ди Каприо подловили папарацци на презентации нового альбома Rolling Stones в Нью-Йорке. Модель выбрала для мероприятия черное платье-миди в бельевом стиле с глубоким декольте и белым кружевом, солнцезащитные очки, ожерелье, балетки, сумку на плечо, браслет и кольцо. Она вышла в свет с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Ди Каприо предпочел коричневую куртку, бежевые брюки, белые кроссовки и кепку.

До этого Черетти посетила вечеринку миллиардера Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес, которая прошла в Нью-Йорке. Модель появилась на закрытом мероприятии в черном прозрачном макси-платье с вышивкой, под которое не стала надевать бюстгальтер.