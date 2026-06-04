Восемь классных масел, которые пригодятся в уходе за кожей и волосами

Когда нужно вернуть волосам блеск, а коже — сияние, смело внедряйте в бьюти‑рутину масла. Собрали 8 вариантов, которые восстановят пряди, вернут коже тонус, а ещё пригодятся для ровного и яркого загара.

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Масло для волос Iconic Multi‑Glow, Mone

Нужен мгновенный результат на волосах, чтобы те стали сияющими и гладкими? Присмотритесь к этому маслу. Формулу собрали из масел арганы, макадамии, кокоса и семян золототысячника, которые восстанавливают структуру прядей, ухаживают за секущимися кончиками, придают гладкость и сияние. После нанесения — никакого склеивания или утяжеления прядей, только аромат цитрусовых с цветочными аккордами.

Эссенция «Сияние», Academie Scientifique de Beaute

Масляная эссенция для сияния кожи и душевного равновесия. В составе несколько эфирных масел: лаванды, можжевельника, кипариса, мускатного шалфея и римской ромашки. Они снимают воспаления, улучшают текстуру и тон кожи, возвращая ей отдохнувший вид и тонус. Аромат масел дополнительно помогает расслабиться и снять напряжение.

Масло авокадо, Jiah Essentials

В баночке скрывается натуральное масло авокадо, которое пригодится для ухода и за кожей, и за волосами. Всё благодаря составу, богатому минералами, витаминами и жирными кислотами. Масло пригодится для восстановления и укрепления волос, устраняет сухость кожи и поддерживает её эластичность. За счёт лёгкой текстуры быстро впитывается и не оставляет жирной плёнки.

Солнцезащитное масло для интенсивного загара, Epsom.Pro

Средство для ровного загара — и не важно, получите вы его на заграничных пляжах или на шезлонге возле городского бассейна. В составе масла есть SPF 10 и бета‑каротин, которые помогают получить бронзовый оттенок без вреда для кожи. Для защиты от обезвоженности добавили масла манго, кокоса и макадамии, а соли магния — для уменьшения отёчности.

Смягчающее масло для тела с жасмином и апельсином, Alia Skin Care

Страдаете от сухости и шелушений после душа? Это масло успокаивает кожу, делает её мягкой и запускает регенерацию клеток. За эффект отвечают витамин Е, полифенолы грейпфрута, эфирные масла апельсина и жасмина. Последние отвечают и за ароматическую композицию: после нанесения масла на теле остаётся цветочно‑цитрусовый аромат.

Питательное масло для волос Keratin Repair, Apivita

Поддержка для секущихся кончиков и термозащита при укладке на горячие инструменты. Здесь есть всё необходимое для питания и восстановления волос: растительный кератин, медовый экстракт, а ещё комплекс масел — жожоба, семян подсолнечника и цветов горького апельсина.

Масло для подтяжки бюста с морским коллагеном Wow Bust, Matsesta

В составе масла есть комплекс компонентов, которые активируют синтез липидов в жировых клетках и улучшают микроциркуляцию крови. Это даёт лифтинг‑эффект — кожа груди становится более подтянутой и эластичной, плотность и объём жировой ткани увеличивается.

Масло‑спрей для загара, Senso Terapia

Ещё один вариант для безопасного загара, который не навредит коже. Солнцезащитные фильтры защищают от УФ‑лучей, масло ши увлажняет кожу и дополнительно минимизирует вред излучения. Чтобы загар получился равномерным и ярким, в формулу также добавили питательное масло макадамии.