Как быстро восстановить руки после дачных работ: пошаговый план

Лето на даче редко проходит без последствий для рук. Даже несколько часов, проведенных на грядках, могут обернуться сухостью кожи, потемневшими ногтями, заусенцами, мозолями и болезненными трещинами. Тут даже гель-лак беспомощен.

Земля забивается под ногтевые пластины, вода смывает защитный липидный слой, солнце и ветер усиливают обезвоживание. Вернуть коже рук нежность и мягкость можно, но придется приложить усилия. Для этого понадобится последовательный уход, направленный на очищение, восстановление и защиту.

Тщательно очистите кожу от въевшейся грязи

Первый этап — удаление загрязнений, которые не смываются обычным мытьем рук. Начните с теплой ванночки продолжительностью 10-15 минут. Вода должна быть комфортной температуры, поскольку горячая усиливает сухость. После размягчения кожи используйте деликатный скраб (желательно кремовый или вообще энзимную пудру). Особое внимание уделите участкам вокруг ногтей, боковым валикам и пространству между пальцами.

Если загрязнения сильно въелись, перед скрабированием можно подержать руки в растворе с небольшим количеством соды и лимонного сока. Металлические щетки, острые предметы и жесткие терки лучше отложить — они повреждают кожу и могут спровоцировать воспаление.

Аккуратно удалите мозоли и шероховатости

После размягчения кожи можно переходить к обработке огрубевших участков. Для этого подойдет мелкозернистая пемза или специальная пилочка. Двигайтесь плавно, без сильного нажима, снимая только верхний слой ороговевших клеток. Не пытайтесь удалить все за один раз. Если мозоли выражены сильно, процедуру лучше повторить через несколько дней, иначе есть риск травмировать кожу. Использование лезвий, ножниц и других режущих инструментов повышает риск порезов и инфицирования.

Займитесь лечением трещин

Трещины на пальцах и ладонях доставляют наибольший дискомфорт после работы на участке. Их необходимо промыть, обработать антисептическим средством и нанести заживляющий крем с восстанавливающими компонентами. После этого поврежденный участок можно закрыть стерильным пластырем.

На ночь полезно наносить средства с декспантенолом, а сверху запечатать все плотным слоем вазелина или ланолина. Не забудьте надеть хлопчатобумажные перчатки (если их нет, подойдут обычные носки). Способ уменьшает потерю влаги и способствует восстановлению кожи. Спиртовые растворы для обработки трещин использовать не рекомендуется: они усиливают сухость и раздражение.

Верните ногтям чистый и ухоженный вид

После работы с землей ногти часто приобретают сероватый или желтоватый оттенок. Для очищения подногтевого пространства используйте деревянную или апельсиновую палочку. Если требуется осветлить поверхность ногтей, подойдет кашица из пищевой соды и небольшого количества лимонного сока. Состав наносят на несколько минут и тщательно смывают водой. Более длительный контакт может привести к ломкости и расслоению ногтей.

Восстановите ногтевую пластину после нагрузки

После дачных работ ногти часто становятся тонкими и обезвоженными. В этот период полезны масла с витаминами А и Е, а также укрепляющие покрытия. Последние представлены довольно широко во многих магазинах. Их наносят ежедневно в течение нескольких дней. Если ногти сильно пострадали, от декоративных покрытий лучше временно отказаться. Особенно это касается гель-лака, который создает дополнительную нагрузку на и без того слабые ногти.

Приведите в порядок кутикулу

Кутикула после контакта с землей тоже выглядит не лучшим образом. Для нее подойдут специальные средства для размягчения или обычное масло для ногтей. После нанесения средства кутикулу осторожно отодвигают деревянной палочкой. Сразу после активных работ в саду от обрезного маникюра лучше отказаться, поскольку микроповреждения повышают вероятность раздражения и воспаления.

Обеспечьте коже интенсивное увлажнение

После каждого мытья рук необходимо восполнять потерянную влагу. Для дневного ухода подойдут кремы с глицерином, гиалуроновой кислотой или аллантоином. Перед сном лучше использовать более плотные текстуры. Хорошо работают средства с мочевиной, церамидами, пантенолом и натуральными маслами. Крем следует распределять по всей кисти, уделяя внимание суставам пальцев, кутикуле, межпальцевым промежуткам и тыльной стороне рук.

Используйте перчатки до начала работ

Восстанавливать кожу всегда сложнее, чем предупредить повреждения. Для работы с землей подходят плотные садовые перчатки. При контакте с удобрениями, химическими препаратами и водой лучше использовать резиновые или латексные модели. Чтобы защитить руки от пересушивания, перед надеванием перчатки стоит нанести защитный крем или несколько капель питательного масла.

Чтобы привести руки в порядок после дачных работ, потребуется несколько последовательных шагов: очищение, размягчение кожи, обработка мозолей, лечение трещин, восстановление ногтей и интенсивное увлажнение. Комплексный подход позволяет постепенно убрать последствия контакта с землей, водой и солнцем. Привычка работать в перчатках и регулярно пользоваться кремом поможет сохранить кожу мягкой и ухоженной на протяжении всего сезона.