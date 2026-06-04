В Сети оценили образ Татьяны Ким на ПМЭФ

Журналисты оценили образ основательницы российского маркетплейса Wildberries Татьяны Ким на втором дне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пост с фото опубликован в Telegram-канале «Героиня Татлера».

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Авторы публикации обратили внимание, что предпринимательница выбрала для форума строгий костюм шоколадного цвета и белую полосатую рубашку. При этом она сочетала его с остроносыми туфлями того же оттенка.

«Точное попадание! Если бы Героине пришлось вернуться в офис, она бы однозначно вдохновлялась образами Ким», — отметили журналисты.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров привлек внимание журналистов «Ленты.ру» на ПМЭФ необычными носками.