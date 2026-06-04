Кайли Дженнер порадовала фанатов фото в розовом бикини

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике. Бизнесвумен опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер позировала перед камерой в нежно-розовом лифе бикини, который сочетала с мини-юбкой в тон, белыми вьетнамками и массивными серьгами. Звезда реалити-шоу была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Бизнесвумен снялась во время отдыха в тропиках.

13 мая Дженнер снялась в черных брюках-каприи и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.

Позже она приняла участие в съемках рекламной кампании собственного бренда одежды Khy. На одном из снимков звезда реалити-шоу примерила белый латексный топ с глубоким декольте, который дополнила юбкой в тон. Модели уложили волосы в крупные локоны и сделали макияж с розовыми румянами, коричневыми тенями и блеском для губ.