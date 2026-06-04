Россиянам рассказали о главных трендах в макияже

Макияж в стиле 1990-х — один из трендов 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт конкурсов красоты, мисс Европа Татьяна Федорищева.

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«Мода на перламутр и сияние возвращается активно, ведь тренд Slavic girl core прочно засел в массы. Молодежные бренды и косметические гиганты все чаще добавляют в свои палитры переливы и пастельные оттенки. Чтобы быть самой модной, достаточно использовать перламутрово-розовые помады, сияющие тени для век, а скулы активно подчеркивать хайлайтером», — заявила эксперт.

Она отметила, что в сияющих тенях для век произошла революция, теперь это не просто перламутр и шиммер, это «спаркл-теня» со светоотражающими частичками. Федорищева посоветовала для макияжа в стиле 90-х выбирать лунный или молочный хайлайтер. Тем, кому не нравятся перламутровые помады, она рекомендовала заменить их блеском для губ «жидкое стекло».

Эксперт рассказала, что также актуален «макияж без макияжа».

«Тренд, который с нами уже несколько сезонов, и каждый год бренды активно придумывают все новые средства для создания этого сложного макияжа. Если совсем недавно производители соревновались в создании двухбуквенных кремов и мы получали покрытие от BB до бесконечности алфавита, то сейчас на арену выходят легкие тональные тинты и флюиды. Они делают кожу увлажненной, сияющей, при этом ловко маскируют неровности кожи и обязательно содержат SPF», — отметила Федорищева.

По ее словам, в этом году к идеальной коже добавляют обильное нанесение румян натуральных оттенков, причем наносят их не только на яблочки щек, но и на виски, над бровью и даже вместо теней. Федорищева рассказала, что этот тренд пришел к нам от латинских и азиатских королев красоты (победительницы последних лет в Мисс Вселенная — Никарагуа и Мексика, Мисс Мира — Тайланд), которые вместо скульптуры и бронзатора подчеркивают лицо именно румянами.

Она также призвала обратить внимание на яркие акценты с модных показов.

«Высокая мода всегда была связана с повседневной жизнью. И если порой шокирующие образы от кутюр неуместны на улицах города, то вот идеи для макияжа плотно заселяются в косметички модниц. Если внимательно следить за it-girls на Каннском фестивале, то можно заметить, летом мировые кутюрье рекомендуют наносить помаду цвета фуксия, а на веки использовать монохромные тени от сочно-желтых до спокойно-нюдовых. Главное, чтобы цвета были чистыми и гармонично сочетались друг с другом, и, конечно же, с одеждой и аксессуарами», — заявила специалист.

Эксперт добавила, что можно встретить рекомендации и по использованию цветных подводок для глаз, цветной туши для ресниц, а еще использовать помаду-тинт без контурного карандаша для губ. Но, как подчеркнула Федорищева, опять же с пометкой о заботе чистоты цвета и гармонизации оттенков по цветовому кругу.

Кроме того, она упомянула тренд на загар.

«Этим летом мода на загар снова с нами, тренд под названием aussie girl glam уверенно выходит за пределы Австралии. Благо сейчас большой выбор средств по уходу за кожей с SPF, что превращает загар в удовольствие, а не риск для здоровья. Если же вы переживаете о молодости, то лучше использовать легкие тонирующие средства для лица и тела, которые, в отличие от автозагарных средств, ложатся на кожу ровно, не пачкают одежду и придают коже оттенок бронзы, а не оранжевого цвета», — рассказала Федорищева.

По ее словам, в макияже нужно придерживаться легких текстур, активно закрепляя все бронзерами и терракотовыми тенями вместо пудры. Как отметила эксперт, лучшим другом будут стики 3в1 золотого и бронзового оттенка, которые помогут одним движением руки создать солнечно-сияющий образ, при этом избегая сложных тушевок и миксов оттенков.