Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал необычный модный тренд. Пост на данную тему появился в его Telegram-канале.

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Эксперт отметил, что в настоящее время вновь актуальными стали панталоны. При этом он дал советы по составлению удачных образов с указанными штанами. Так, их следует сочетать с богемной эстетикой и предметами гардероба в минималистическом стиле.

«Добавляйте перчинки за счет гранжевых и панковских атрибутов», — также призвал специалист.

Ранее в июне российский стилист Владислав Лисовец рассказал, как составить модные образы с майками-алкоголичками.