На что нужно обратить внимание при выборе летней спортивной формы

Продакт-менеджер Валюженко: форма из полиэстера подойдет для бега летом
При выборе одежды для летних тренировок нужно обратить внимание на состав ткани. Например, форма из полиэстера или нейлона подойдет для бега. Об этом «Газете.Ru» рассказала продакт-менеджер бренда Bodycore Анастасия Валюженко.
«Для аэробных нагрузок, например бега или кроссфита, лучше подходят синтетические материалы — полиэстер, нейлон, эластан. Они отводят влагу, быстро сохнут и сохраняют форму даже при частых стирках. Если в составе есть 5–15% эластана, ткань тянется и лучше садится по фигуре», — заявила эксперт.
Валюженко отметила, что хлопок для таких тренировок — не лучший вариант: он впитывает влагу, становится тяжелым и дольше сохнет. Одежду из него лучше оставить для менее интенсивных занятий — йоги, пилатеса или растяжки, где важны мягкость и воздухопроницаемость.
Она рекомендовала также смотреть на конструкцию изделия: вентиляцию и фасон.
«Многие современные модели предусматривают вставки из сетчатых материалов в зонах повышенного потоотделения — подмышках, на спине, за коленями. Это помогает избежать перегрева. Что касается фасона, для бега и кардионагрузок лучше выбирать облегающие модели: они уменьшают трение и не сбиваются при движении. Для силовых тренировок чаще выбирают более свободный крой — он не ограничивает амплитуду и удобен при работе с весами. При этом важна и плотность ткани: она должна держать форму и не просвечивать — это легко проверить в приседе или при наклоне», — поделилась специалист.
Валюженко призвала учитывать и условия тренировок. По ее словам, для занятий на улице подойдут вещи с UV-защитой, обычно уровня UPF 30–50+, и в светлых оттенках, которые меньше нагреваются на солнце. В прохладную погоду, как считает эксперт, работает принцип слоев: базовый слой отводит влагу, а верхний защищает от ветра и холода.
«Отдельно имеет смысл обратить внимание на износостойкость. Качественная спортивная одежда выдерживает регулярные стирки при 30–40 °C, не теряет форму и не растягивается», — отметила продакт-менеджер.
Она подчеркнула, что в итоге выбор зависит от типа нагрузки: для бега и кардионагрузок подойдут синтетические ткани с облегающей посадкой, для силовых — более плотные материалы и крой по предпочтению, а для йоги и растяжки — мягкие и дышащие варианты.