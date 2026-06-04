Стилист дал совет, как мужчине подобрать сумку

Стилист Лисовец порекомендовал носить шоппер с деловым костюмом
Наиболее актуальный аксессуар для мужчин сегодня — это шоппер, который подойдет для ежедневного использования, в том числе под деловой костюм. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.
«Cумки на животе поясные давно уже не в моде, их стоит точно отложить. Сегодня самое удобное, особенно летом, — это шоппер всевозможный — тканевый, черный, цветной, с принтом, однотонный. Неважно, если вы в костюме, это выглядит суперстильно и делает образ немного свежим. Особенно с пиджаком это чуть-чуть успокаивает образ, не делает его нарядным, потому что летом все-таки в городе, если работа требует ношения пиджака, то, конечно, шоппер для документов — вообще самая подходящая вещь», — сказал он.
Лисовец добавил, что мужчины могут носить и небольшую кожаную сумку, однако ее цвет должен отличаться от остального образа.
«Небольшие кожаные сумки мужские всегда были в тренде для удобства. Не стоит носить супермаленькие, только для мероприятий каких-то. А так, размер сумки от среднего до большого — это, наверное, самое актуальное. Плетеные, замшевые, кожаные, цвет должен отличаться от общего образа. Сумка может быть сама по себе. В общем-то, это и есть тренд сегодняшнего дня», — подчеркнул он.