Стилист дал совет, как мужчине подобрать сумку

Наиболее актуальный аксессуар для мужчин сегодня — это шоппер, который подойдет для ежедневного использования, в том числе под деловой костюм. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

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«Cумки на животе поясные давно уже не в моде, их стоит точно отложить. Сегодня самое удобное, особенно летом, — это шоппер всевозможный — тканевый, черный, цветной, с принтом, однотонный. Неважно, если вы в костюме, это выглядит суперстильно и делает образ немного свежим. Особенно с пиджаком это чуть-чуть успокаивает образ, не делает его нарядным, потому что летом все-таки в городе, если работа требует ношения пиджака, то, конечно, шоппер для документов — вообще самая подходящая вещь», — сказал он.

Лисовец добавил, что мужчины могут носить и небольшую кожаную сумку, однако ее цвет должен отличаться от остального образа.