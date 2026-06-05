Привлекательные сотрудники полиции с потерянными собаками свели с ума женщин

В США привлекательные сотрудники полиции штата Нью-Джерси свели с ума сотни американок. Об этом пишет New York Post.

Полицейское управление города Энглвуд опубликовало на своей странице в социальной сети несколько фотографий, на которых были изображены полицейские с потерянными собаками. Правоохранители предлагали жителям города забрать бесхозных животных. Вскоре выяснилось, что многих женщин куда больше заинтересовали сами молодые мужчины в форме.

«Я заберу его. И собаку тоже», — написала одна американка под фото с просьбой полицейского кинолога взять бездомную собаку. «Интересно, им обоим нравится, когда чешут животик?» — задалась вопросом другая пользовательница сети. «Я не знаю, кто из них симпатичнее», — призналась третья.

Интернет-детективы, заинтересовавшиеся ажиотажем вокруг сотрудников отделения полиции Энглвуда, быстро выяснили, что это не первый подобный случай. В июле 2025 года двое кинологов оттуда уже становились объектами вожделения горожанок. Тогда полицейские тоже просили людей взять домой брошенных собак.

Ранее Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, рассказал о безумных фанатках. Мужчина заявил, что не мог встретиться с родными в тюрьме из-за влюбленных в него женщин.