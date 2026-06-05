Перечислены модные тренды лета 2026 года

Этим летом в городе творится что-то невообразимое! Улицы, офисы, магазины напоминают одну большую пижамную вечеринку. Девушки выходят из дома прямо в комбинациях и шёлковых комплектах с шортами, мужчины ведут свои важные дела в полосатых пижамах и бермудах. Это не кадры из комедии абсурда – именно так выглядит мода сезона-2026. Дизайнеры приложили все усилия, чтобы нынешним летом мы могли сделать важную в напряжённом современном ритме вещь – выдохнуть и расслабиться.

Бельевой стиль

Платьями-комбинациями и лёгкими топами с бретельками уже никого не удивишь, но в этом сезоне бельевой стиль вышел на новый уровень. Шёлковые «ночнушки» теперь носятся и самостоятельно, и поверх джинсов. А костюмы рубашка плюс шорты выглядят так, будто человек прямо из кровати отправился на работу. Шорты при этом могут быть такими короткими, что больше похожи на трусы.

Кружево, шёлк, прозрачные ткани дополняют чувственный образ. Ну а те, кому претит такая откровенность, могут выбрать пижамные костюмы с длинными штанами или платья-халаты с поясом. Можно ограничиться и какой-то одной пижамной деталью – рубашкой или брюками.

Нарочито мятый текстиль создаст эффект естественности и непринуждённости. Ещё один плюс этого тренда – не надо укладывать волосы, гораздо лучше, если они, как в «Служебном романе», «живенько так» лежат.

Короткое платье

Мини вернулись к нам вместе с ностальгией по нулевым, когда в моде были гламур и сексуальность. В этом сезоне юбки и платья становятся всё короче – длина многих из них не достигает и середины бедра. Это само по себе выглядит сногсшибательно, поэтому ярких тканей и выразительного декора такие модели не требуют.

Бандо

Открытые плечи снова на пике популярности, топы без бретелек, такие же платья различной длины и даже просто накидки по типу обёрнутого вокруг тела полотенца – в зависимости от варианта образ с бандо может быть и роковым, и уютно-домашним.

Глубокий вырез

Ещё один тренд на откровенность. На платьях и блузках в этом сезоне такие глубокие вырезы, что под них приходится дополнительно надевать топ. Зато это даёт возможность играть на контрасте – носить чёрное с белым или красным, коричневое с зелёным и т.п.

Но можно выбрать и что-то более спокойное. Например, классический v‑образный вырез с кружевной отделкой или вырез сердечком.

Пышные юбки

Подъюбники, рюши, кружева, шуршащие ткани – в этом сезоне юбки могут стать ключевой частью образа. Девушки в таких нарядах могут выглядеть, как принцессы, сбежавшие с бала и случайно попавшие в другой век. Чтобы добавить образщу современности, можно сочетать пышную юбку с минималистичной чёрной или белой майкой.

Горошек

Самый модный узор сезона. Им усыпаны платья, юбки, брюки, костюмы. А дизайнеры даже придумали этому тренду особое название – «полька дот». Среди расцветок лидирует классика – сочетание белого фона и чёрного горошка и наоборот. Однако есть и более яркие варианты – жёлтый, голубой, золотистый с чёрным или коричневым. Поэкспериментировали модельеры и с формой – теперь горошины на одежде могут быть асимметричными.

Широкие брюки

Шаровары, алладины, палаццо – из межсезонья эти модели плавно перекочевали в лето. Такие варианты прекрасно подойдут и для жары – они лёгкие, не прилипают к телу и визуально вытягивают силуэт. И, в отличие от экстремальных мини-юбок, уместны в любой ситуации.

Ещё один актуальный вариант – белые джинсы. Они сочетаются практически с любым верхом и могут прекрасно подойти как для будничного дня, так и на выход. А осенью будут органично сочетаться с тёплыми джемперами и куртками.

Подчёркнуто рукотворные вещи

В век, когда вкалывают роботы, труд человека становится эксклюзивной ценностью. Из коллекции в коллекцию кочуют вещи, как будто связанные крючком. Но в этот раз они без мудрёных узоров. Вязка больше похожа на сетку с большими петлями, которые провисают под собственной тяжестью. Благодаря такой вентиляции джемпера, платья и кардиганы подойдут и для летней не самой жаркой погоды.

Джаз

100-летний юбилей появления стиля арт-деко и романа «Великий Гэтсби» ознаменовался возвращением в моду элегантного джазового стиля. Шелковистые ткани или бархат, заниженная талия, бахрома, перья и меха стали атрибутами новой элегантности.

Дополнят образ джазовые туфли с бантиками на тонкой подошве или туфельки на толстом каблуке, в которых можно танцевать чарльстон.

Яркие цвета

В этом сезоне точно не стоит быть серой мышкой. В моде яркие цвета, причём в невероятных сочетаниях. Оранжевый с фиолетовым, сливочный с сочным красным, розовый с зелёным – лето в этом году точно будем красочным!

Сумка-кисет

Ретро-модель со стянутым верхом добавят изюминку любому образу. Её можно носить как удобно – за ручки или через плечо. Ещё один плюс модели – в универсальности. Они могут быть как минималистичными кожаными, так и щедро декорированными различной фурнитурой – бахромой, вышивкой, ремешками. Ещё один модный тренд – плетёные сумки, только на этот раз из кожи.

Сланцы на платформе

Ничто так органично не дополнит пижамный образ, как удобные шлёпанцы. Их отличительная особенность в этом году – платформа, которая всё-таки выводит сланцы за пределы пляжной и домашней обуви. В летних коллекциях можно найти также вьетнамки на каблуке.

Среди других модных вариантов – балетки, тряпичные кеды, а также «туфли-перчатки», носок которых как будто органично обтягивает ногу.

Фишка сезона – красный цвет, такая обувь станет удачным акцентом к любому образу.

Для мужчин

Тренд на расслабленность не обошёл стороной и мужчин. Поэтому деловые костюмы в этом сезоне можно заменить на пижамные рубашки или брюки и даже целые комплекты. Впрочем, последний вариант больше подходит для отпуска. Ведь такие костюмы шьются из лёгких и удобных материалов, в них будет комфортно путешествовать по жарким странам. А в повседневной жизни лучше соблюдать баланс. В качестве золотой середины можно выбрать льняной костюм, который удобен и элегантен одновременно.

Ещё один летний мужской вариант – шорты, модели от классики со стрелками до бермуд с накладными карманами. Главное, что этим летом их длина существенно увеличилась и спустилась ниже колена. Правда, выигрышно она смотрится только на людях высокого роста.