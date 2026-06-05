Как возраст влияет на результат после ринопластики

Ринопластика — это хирургическая операция по изменению формы, размера или структуры носа. Возраст влияет не только на результат, но и на восстановление пациента после пластической операции. Об этом заявил ведущий пластический хирург клиники Seline, автор методик «Бесшовная блефаропластика» Сергей Свиридов.

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— Строгих возрастных ограничений для ринопластики не существует — операцию делают и в 22 года, и в 50–55 лет. Главное не паспортный возраст, а наличие показаний: эстетических (горбинка, широкий кончик, асимметрия) или функциональных (искривление перегородки, нарушение дыхания), — отметил специалист.

Однако, по словам врача, раньше 20 лет операцию почти не делают, так как в этом возрасте кости черепа, включая спинку носа, еще формируются. Помимо этого, в подростковом возрасте лицо еще не приобрело окончательных пропорций. Свиридов подчеркнул, что результатом хирургического вмешательства в раннем возрасте может быть испорченный нос через пять-семь лет, передает РИАМО.

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