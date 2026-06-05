Шесть способов носить платок, косынку, бандану летом и выглядеть стильно

В прошлые пару лет хитом стилизации платка был способ повязать его на талию поверх жакета или рубашки, и, кажется, он всем порядком поднадоел. Тем не менее, платок остается базовым элементом гардероба и любимым элементом стилизации для многих модниц. Персональный стилист Анна Притчина подсказала еще несколько способов, как носить его актуально этим летом.

Через плечо поверх футболки или жакета

Особенно хорошо этот вариант сработает в простых, минималистичных базовых образах в монохромных тонах в качестве единственного основного акцента. То есть берем костюм нейтрального цвета и яркий платок или простую белую футболку, расслабленную юбку, сандалии и, опять же, платок.

Как кушак на талию

Вариант треугольного пояса нам уже немного поднадоел, а вот эстетика кушаков и шарфов, которые завязывают длинными широкими лентами вокруг талии, продолжает заполнять собой трендовые подборки. Попробуйте для этой стилизации не покупать новый аксессуар, а взять свой привычный платок.

На голову или в волосы

В тренде расслабленные небрежные прически, и платки их отлично дополняют. Можно завязать его вокруг хвоста, вплести в косичку или надеть на голову как бандану. Главный секрет, чтобы не выглядеть при этом бабуленькой: выпустить волосы и челку из платка, чтобы они обрамляли лицо.

На бедра как второй слой юбки или брюк

В трендах этого года двухслойные юбки с прозрачным или однотонным подъюбником в длине миди. Такую стилизацию можно создать самостоятельно, завязав широкий платок по типу фартука прямоугольником вторым слоем на любой низ.

На ручку сумки

Вариант давно известный, но, тем не менее, на практике не так часто встречающийся на улицах города. Закастомизируйте свою обычную сумку в цвет образа, обмотав ее ручку платком или завязав его узлом вокруг края ремня.

На шею «галстучком»

Прием, который как будто бы вышел из моды, но сейчас снова возвращается. Платок на шее, завязанный небрежным узлом, особенно хорошо вписывается в образ в морской эстетике или в элегантную, но расслабленную офисную базу.

Как выбрать

Для головы или шеи идеально подойдет платок 40*40 или 50*50 см. А для стилизации через плечо и на бедро можно взять 60 или 70 сантиметров, советует стилист. Отдавайте предпочтение более абстрактным или геометричным принтам вместо пестрых цветов и орнаментов. А также, если используете платок к лицу, учитывайте контрастность внешности: чем она ярче, тем насыщеннее может быть платок, чем крупнее черты, тем крупнее узор.

«Платок — это один из самых простых способов чуть-чуть усложнить летний образ без особых усилий и одновременно самый многофункциональный летний аксессуар, потому что использовать его можно сотней способов. Не поленитесь один раз потренировать разные способы завязывания на себе — и вот уже половина ваших летних образов стала более стильной», — заключает Анна.

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