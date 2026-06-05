Звезда «Папиных дочек» назвала необычную альтернативу украшениям Cartier

Российская актриса Дарья Мельникова назвала необычную альтернативу изделиям люксового французского бренда Cartier. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

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34-летняя звезда сериала «Папины дочки» отметила, что у нее и ее супруга — актера Романа Набатова — похожее отношение к жизни. Например, артистка предпочитает покупать походное снаряжение вместо дорогих украшений.

«Иногда я шучу, что кому-то нужен Cartier, а мне — гигантская палатка для большого семейства, потому что все деньги тратим на туристические приспособления: палатки, багажник на крышу, генератор. Вот такие у нас "богатые" причуды», — заявила знаменитость.

Ранее в июне оказалась раскрыта стоимость свадебного наряда российской актрисы и модели Мирославы Карпович.