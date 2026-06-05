«Дофаминовый» стиль: как его носить летом-2026

В последнее время ленты соцсетей буквально пестрят фотографиями ярких «дофаминовых» букетов. Вслед за флористикой этот тренд быстро захватил и индустрию моды. О «дофаминовых» оттенках, самых актуальных фасонах одежды и обуви, а также о том, как оставаться в тренде в эпоху осознанного потребления, корреспонденту MIR24.TV рассказали эксперты и увлеченные модой героини — профессиональный имидж-стилист, модельер, студентка и писательница.

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Эхо пандемии

Пандемия оказала глубокое влияние на все сферы общественной жизни, и индустрия моды не стала исключением. На фоне изоляции и затяжного стресса резко вырос спрос на услуги психологов. В результате профессиональная терминология терапевтов неожиданно проникла в массовую культуру и закрепилась в самых разных областях. Так, эпитет «дофаминовый» быстро пришелся по вкусу флористам и представителям фэшн-индустрии.

Юлия Епринцева, имидж-стилист:

«Термин "дофаминовая мода" взорвал глянец после пандемии, когда все устали от серости и потянулись к цвету, как эмоциональному антиподу. Этим летом выделяются три цветовых направления. Природная база — песочный, оливковый. Чистая пастель — нежно-розовый, голубой, зеленый. И яркие вспышки — фуксия, бирюза, оранжевый».

Следующая наша собеседница — начинающий fashion-фотограф. Она продюсирует все свои проекты сама, от подбора образа до выпуска готовых работ в соцсети, поэтому пристально следит за тенденциями стиля.

Анастасия Василевская, студентка 3 курса, кафедра рекламы и медиакоммуникаций, Университет мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского:

«Эпитет "дофаминовый" стал особенно популярным в последние сезоны и пришел из психологии в модную индустрию и сферу флористики. Под "дофаминовой одеждой" обычно понимают готовые капсулы или образы, которые благодаря цвету и необычным акцентам влияют на эмоциональное состояние и повышают настроение».

Однако сочетание цветов в букетах и гардеробе все же существенно отличаются. В деталях одежды оттенки все равно строже выверены.

Диана Ходаковская, писатель, общественный деятель, амбассадор семьи, дома и уюта:

«Сегодня мода стала более личной, "носибельной" и человечной. В тренде красивая база с упором на удобство и один-два ярких цветовых акцента вместо тотального карнавала. Этим летом стоит выбирать только долгоиграющие тренды: актуальный крой, выверенные пропорции и капсульность, а все остальное — лишь легкая стилизация. Например, морская или сафари-капсула в теплый сезон работают безошибочно. Главный тренд лета — комфорт, эстетика и избавление от вечной мысли "что надеть". Когда база составлена правильно, гардероб работает сам на себя. А термин "дофаминовый" прижился потому, что мода наконец разрешила нам одеваться не по строгим канонам, а так, как мы сами чувствуем».

Автор книги «Дом как маленькое государство» выделила следующие тенденции вступающего в свои права лета.

Цвета: база — молочный, морской синий, голубой, цвет морской волны. Акценты — шартрез (желто-зеленый), вишневый, бордо.

база — молочный, морской синий, голубой, цвет морской волны. Акценты — шартрез (желто-зеленый), вишневый, бордо. Обувь: кеды на тонкой подошве, туфли с Т-образным ремешком, сандалии с минималистичным декором.

кеды на тонкой подошве, туфли с Т-образным ремешком, сандалии с минималистичным декором. Головные уборы: панамы из рафии, мягкие бейсболки из замши, шляпы с широкими полями — чтобы защитить лицо от УФ-лучей и добавить легкости образу.

панамы из рафии, мягкие бейсболки из замши, шляпы с широкими полями — чтобы защитить лицо от УФ-лучей и добавить легкости образу. Прически: натуральные волосы, мягкие формы, естественные оттенки, здоровый блеск — никакого пережженного глянца.

натуральные волосы, мягкие формы, естественные оттенки, здоровый блеск — никакого пережженного глянца. Аксессуары: крупные ремни и украшения, фактурные летние сумки.

Ципао, попыхи и кружева

Фасоны и текстуры могут быть самыми разнообразными.

«Я довольно часто занимаюсь подбором образов для своих проектов и хочу сказать, что трендовыми цветами в одежде этого лета являются пастельные оттенки розового, лимонного, оливкового и голубого. В летней одежде также набирают популярность принт в горошек, восточные топы и платья ципао, а также объемные штаны-панталоны, которые еще называют "попыхами". В обуви заметен рост интереса к минималистичной моделям, довольно нестандартным, но очень комфортным», — делится своими наблюдениями Анастасия Василевская.

Кстати, именно «попыхам» (старинным панталонам) мы обязаны появлением в русском языке наречия «впопыхах». В мире моды до сих пор ходит забавная байка: бежать впопыхах — это значит так торопиться, что выскочить на улицу прямо в исподнем, тех самых «попыхах». И вот сегодня этот пикантный элемент гардероба, переосмысленный дизайнерами, триумфально вернулся в шкафы городских модниц.

Впрочем, если подобные смелые эксперименты вам не по душе, имидж-стилист Юлия Епринцева советует сделать ставку на более спокойные тренды, транслирующие легкость и утонченность.

«Также по-прежнему в моде кружево: тонкое нежное французское и более фактурное хлопковое. Причем мы его видим как в отделке, так и в вещах целиком. Обувные тренды меняются. Массивная подошва уходит, сейчас мы носим тонкие "полугоночные" кроссовки, гибриды кед с балетками и сами балетки», — перечисляет она наметившиеся тренды.

Осознанное потребление и стиль

Фанатам модных новинок в начале каждого сезона трудно избежать соблазна пополнить свои платяные шкафы новым приобретением. Но всегда ли траты оправданы, а обновки выглядят элегантно?

Интересно, можно ли освободиться без потерь из подобного капкана шопоголизма?

«Мой гардероб, вопреки стереотипам о стилистах, максимально утилитарен. Я много времени провожу на ногах или езжу по клиентам, поэтому для сезона докупила только несколько вещей: платье, сумку, белые брюки и боди. Это ода осознанному потреблению: лучше точечное обновление, чем бесконечная "стилизация" шкафа», — уверена Юлия Епринцева.

Диана Ходаковская на своем примере составления капсулы показала, что значит минимализм и как он может пригодиться в путешествии.

«Ключевое — не гнаться за сиюминутными трендами, — говорит она. — Вещь, которая устаревает через сезон — это не инвестиция, а выброшенные деньги. При выборе новой вещи спрашивайте себя: поддержит ли она цвет из действующего гардероба? Если нет — игнорируем. Круизные коллекции рассматривать интересно, но все надо примерять на свою фигуру, образ жизни, предпочтения. Ничего глобального. Пересмотрела старые вещи по крою, убрала лишнее, а из нового — только сандалии с тонким ремешком и шелковый платок. Вот вам и осознанное потребление: два добавления, а капсула задышала заново. Та же логика работает в путешествиях. Например, недавно для поездки я собрала 15 вещей и 3 пары обуви — и этого хватило и на горы, и на вечера у моря. Ни одного лишнего предмета, а выглядела каждый день все по-новому. Если ваша капсула продумана и нет выбивающихся вещей, вы не только избежите перевеса багажа, но и обеспечите себе красивые образы на каждый день».

Модельеры тоже придерживаются тренда на осознанное потребление без лишних трат.

Наталья Ручьева, модельер, создатель собственной коллекции премиальной одежды для отдыха:

«Что важно сегодня? Не гнаться за каждой новинкой из модного журнала. Тренды сменяют друг друга с бешеной скоростью. Вещи, купленные в порыве, на эмоциях, часто остаются висеть в шкафу без дела. И как быть? Подойти к выбору гардероба осознанно, как к конструктору. Приобрести 6-8 моделей на лето, которые прекрасно сочетаются и дополняют друг друга. Из них можно составить порядка 15-20 разных по настроению и стилю образов».

Наталья Ручьева на простом примере с одной белой рубашкой демонстрирует, как она может преобразить ваш образ.

Важно, чтобы рубашка была из качественной, натуральной ткани. Строго она будет смотреться в сочетании с брюками и лодочками. Расслабленно — в тандеме с джинсами и мокасинами. А если накинуть ее поверх струящегося платья и дополнить босоножками, то вполне можно отправиться на романтическое свидание.

«Осознанность — это не про ограничения. Это про полет фантазии, комфорт. Выбор нескольких качественных, дорогих вещей, которые прослужат долго и будут выглядеть достойно. Вместо кучи сомнительных и доступных моделей, которые уже завтра будут не в тренде», — напутствие от модельера.

Возможно, советы профессионалов облегчат выбор летнего гардероба, а также ваш чемодан во время отпуска.