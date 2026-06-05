32 рабочих SPF‑средства для лица

Летнюю косметичку невозможно представить без качественной солнцезащиты. Она пригодится и в отпуске на побережье, и в рабочие городские будни. В нашей подборке — 32 средства, с которыми кожа под защитой.

© Super.ru

Крем солнцезащитный увлажняющий, Egia

Альтернатива базовому дневному крему — ещё и с солнцезащитой. УФ‑фильтры выступают в комбинации с ухаживающими компонентами, среди которых пантенол, витамин Е, гиалуроновая кислота и масло сладкого миндаля. Они увлажняют, обеспечивают антиоксидантный эффект и снимают воспаления.

Солнцезащитный флюид SPF 30, Angiopharm

Солнцезащита — есть. Антиоксидантный эффект и увлажнение — на месте. Профилактика преждевременного старения и гиперпигментации — тоже присутствует. Такой результат даёт комбинация УФ‑фильтров, витамина Е, сока алоэ и полисахаридов.

Солнцезащитный спрей Sunny, Nougatine Paris

Большинство ингредиентов солнцезащитного средства — натуральные. Здесь и органическое масло косточек малины, которое защищает кожу от свободных радикалов, и снимающий возможные раздражения бисабол. Ещё одно достоинство — спрей водостойкий.

Солнцезащитная сыворотка «Юзу», Erborian

Лёгкая сыворотка быстро впитывается и не оставляет белого налёта. Защиту от УФ‑излучения обеспечивают фильтры спектра SPF 50+, задачу по уходу берут на себя комплекс с экстрактом юзу и ниацинамид. Первый укрепляет кожный барьер, второй выравнивает тон.

Солнцезащитная эссенция Antibac, Dr. Oracle

Эссенция придётся по нраву жирной и проблемной коже. Несмотря на высокую степень защиты — SPF 50+ — консистенция у средства невесомая, ещё и с матирующим эффектом. Достигается он в том числе благодаря активным компонентам, которые контролируют работу сальных желёз и восстанавливают pH‑баланс.

Солнцезащитный крем SPF 50 № 591, Sofia Bertrand

Не жгучим отпускным солнцем единым: суета большого города тоже требует внимания. Крем подойдёт и после агрессивных косметических процедур, и при терапии кислотами и ретинолом. Морской бамбук обезвредит действие инфракрасного излучения и синего света экранов. Есть в формуле и растительные компоненты, защищающие от загрязнений окружающей среды.

Солнцезащитный флюид Bronze [D] Fluid, MartiDerm

Для тех, кто отдаёт предпочтение лёгким средствам. Флюид не оставляет жирной плёнки, быстро впитывается и не ощущается на лице. Он защищает кожу от солнца и помогает добиться ровного загара за счёт компонента, который стимулирует выработку мелатонина.

Солнцезащитный крем для осветления тона, d’Alba

Помимо своей основной функции — защиты от солнца — крем выполняет ещё и другую: он осветляет и выравнивает тон кожи. Холодный сиреневый пигмент способен убрать желтизну и покраснения. А засияет лицо благодаря глутатиону и экстракту белого трюфеля.

Барьерный увлажняющий солнцезащитный крем, Dr. Ceuracle

Оксид цинка в составе крема решает две важные задачи: защищает от солнца и воздействует на активность сальных желёз, устраняя жирный блеск. Для увлажнения добавили гиалуроновую кислоту, которая помогает удержать влагу.

Солнцезащитный флюид «Белая королева», Л’Окситан

Для солнцезащиты — SPF 50, для ухода — экстракт таволги. Компоненты помогают коже сопротивляться воздействию ультрафиолета и другим негативным факторам окружающей среды, а ещё выравнивают тон и текстуру.

Солнцезащитный крем SPF 50, Anna Sharova

Правило пяти «не»: не жирный, не вызывает аллергии и высыпаний, не даёт шансов ожогам и пигментным пятнам, не ложится на коже белыми разводами, не оставляет жёлтые пятна на одежде.

Солнцезащитный крем Creme Sunblock, Linda Kristel

Защищает, обновляет, смягчает, увлажняет, восстанавливает — этот санблок, как тот самый универсальный солдат, сделает всё возможное, чтобы от солнечных ванн остались только приятные воспоминания. Возьмёт под своё крыло (или всё же вуаль) даже обладательниц реактивной кожи.

Солнцезащитный спрей Bee Sun Safe, Апивита

Экстракт кэроба в составе спрея обеспечит быстрый и стойкий загар. От фотостарения защитит экстракт прополиса. А комплекс на основе морских водорослей окажет увлажняющее действие на кожу.

Солнцезащитная сыворотка, Art&Fact

Легко наносится и быстро впитывается, не оставляя белых следов. А благодаря матовому финишу средство подходит и в качестве базы под макияж. Использовать сыворотку можно круглый год, но на особо активном солнце обновлять стоит каждые 2 часа.

Солнцезащитный антиоксидантный флюид, Laba

Лёгкая текстура флюида с SPF 50 — залог комфорта, то есть можно не бояться ощущений стянутости и липкости. Обладающее антиоксидантным действием кокосовое масло дополнительно смягчает кожу и питает её, а также обеспечивает ровный загар.

Солнцезащитный спрей‑флюид Bronzeada, Librederm

Перед применением двухфазный флюид нужно хорошо встряхнуть, чтобы смешать компоненты. В качестве основы — масло инка‑инчи с солнцезащитными фильтрами: это масло предотвращает обезвоживание за счёт Омега 3‑6‑9. Вторая фаза — лосьон с гиалуроновой кислотой, отвечающей за увлажнение.

Солнцезащитный флюид против пигментации Anthelios Uvmune 400+, La Roche‑Posay

У флюида большой спектр защиты — в том числе от незаметных ультрадлинных UVA‑лучей. Ещё одна задача, с которой средство справляется, — это борьба с пигментными пятнами. По итогу кожа становится более упругой, сияющей и увлажнённой.

Солнцезащитный крем с центеллой азиатской, Skin1004

Для обладателей чувствительной к химическим фильтрам кожи: в этом санскрине фильтры физические. В данном случае работает оксид цинка, который не поглощает УФ‑лучи, а отражает их, препятствуя проникновению вглубь. Деликатен крем не только в отношении кожи: при попадании в глаза он не вызывает жжения.

Солнцезащитный крем Aqua, S.Nature

Акцент на увлажнение и охлаждение. Пантенол, аллантоин и другие специальные ингредиенты успокаивают, заживляют и дарят ощущение свежести. А гидробаланс поддерживают ниацинамид и 3 вида гиалуронки. Бонус для тех, кто заботится о природе, — веганская формула безопасна для подводной экосистемы.

Солнцезащитный крем Don’t Touch My Sunscreen, Don’t Touch My Skin

В погоне за стойким равномерным загаром главное — избежать ожогов, пигментных пятен и преждевременных возрастных изменений. Защитный барьер в данном случае выстраивают церамиды и антиоксиданты. Флакон, кстати, многоразовый: достаточно поменять рефил.

Солнцезащитный увлажняющий крем, Natura Siberica

Акцент на омоложение. Ведущие роли в формуле отдали маслам. Облепиховое противостоит главным виновникам фотостарения кожи — UVA‑ и UVB‑лучам и их воздействию. Кедровое призвано восстановить гидролипидный баланс и усилить регенерацию клеток. Расход у средства довольно экономичный.

Солнцезащитный крем What’s Wrong, Frudia

Вариант для капризной кожи, которую в случае воспалительных процессов успокоят центелла и ниацинамид. Сливочная текстура позволяет легко распределить по лицу санскрин: эффекта плёнки здесь не будет, впрочем, как и закупоренных пор.

Солнцезащитный крем Derma Therapy, Icon Skin

Комбинация УФ‑фильтров, ухаживающих компонентов и невесомой текстуры. В составе есть трегалоза, которая помогает коже удерживать влагу и защищает клетки, пантенол для восстановления и смягчающий бисаболол. При нанесении крем будто сливается с кожей, не оставляет белых разводов и плёнки.

Дневной антивозрастной крем Age Reverse Moisturize, Exospherum

Функциональный крем, который даёт антиэйдж‑уход, увлажнение и защиту от солнца. Экзосомальная система помогает доставить компоненты по месту назначения — в те слои кожи, где они покажут себя эффективнее. Среди таких активов — пептиды, гиалуроновая кислота, лизат лактобактерий и витамин С. Завершает список SPF 20 для фотозащиты, который помогает сохранить результат антивозрастного ухода.

Матирующий гель‑крем с экстрактом алоэ, L. Sanic

Солнцезащита для жирной или комбинированной кожи. Гель‑крем бесследно впитывается и матирует кожу, не оставляя жирного блеска. Экстракт алоэ в составе даёт антиоксидантный эффект, комплекс из пептидов усиливает синтез коллагена для упругости кожи.

Солнцезащитный капсульный крем Capsule Sun, Pestlo

Тонер, сыворотка, лосьон, крем и солнцезащита в одном тюбике. Химические фильтры дают стабильную защиту от УФ‑лучей, витамины — антиоксидантный эффект, несколько видов гиалуроновой кислоты — пролонгированное увлажнение. Ещё в формулу добавили веганский коллаген, который повышает эластичность кожи и уменьшает выраженность морщин.

Солнцезащитный крем с эффектом сияния, Kisy

Благодаря солнцезащитным фильтрам крем надёжно защищает от ожогов, пигментации и других неприятных последствий пребывания на солнце. Кроме того, он может заменить привычную базу под макияж. В составе есть пантенол и экстракт алоэ, которые вкупе с лёгкой текстурой помогают выровнять тон и придать коже деликатное сияние.

Солнцезащитный крем Helios, Fresh Line

То, что нужно для отдыха возле бассейна или на море. У крема водостойкая формула, поэтому после очередного заплыва он не смоется, и быстро впитывающаяся текстура. Фотостабильные фильтры дополняют экстракты опунции, органического огурца и арбуза, чтобы обеспечить заодно антиоксидантную защиту и увлажнение.

Солнцезащитный крем с витамином С, Defance

Крем не только защищает от появления пигментации, но и осветляет уже существующую. В формуле за это отвечает витамин С — он постепенно убирает пигментные пятна и выравнивает тон кожи, заодно поддерживая антиоксидантную защиту.

Увлажняющий солнцезащитный крем, Smorodina

Активные компоненты находятся в суспензии, за счёт чего повышается фотостабильность, а сам крем не забеливает кожу и ложится прозрачной вуалью. Помимо УФ‑фильтров здесь есть растительные экстракты: пальмария для восстановления, шиповник для антиэйдж‑эффекта и слива Какаду для антиоксидантной защиты.

Увлажняющий защитный крем Ray Bay, Darling*

Защитить кожу от солнца сегодня и позаботиться о её здоровье в будущем. Крем не допускает солнечных ожогов, пигментации и покраснений, а ещё тормозит преждевременное старение кожи. Для упругости и ровного тона добавили помощников: масло жожоба, сквалан и экстракт томата.

Солнцезащитный крем‑флюид для лица, Feel Moment

Невидимый щит, который отражает солнечный урон и защищает от сухости. Против гиперпигментации и фотостарения сражаются фильтры с уровнем SPF 50, отпор свободным радикалам даёт витамин Е, пантенол минимизирует раздражения. Парфюмированная отдушка — цветочно‑мускусная — напомнит отдых у моря, пусть даже вы будете пользоваться санскрином в городе.