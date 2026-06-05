Топ-бандо: как носить горячий тренд этого лета

Этот сезон окончательно стер грань между пляжным и городским гардеробами. Если раньше бандо ассоциировался исключительно с курортном, то сейчас стал полноценным инструментом для создания актуальных сочетаний. Секрет его популярности прост: это универсальность и легкая стилизация. Рассказываем, как вписать модную «полоску» в свои повседневные образы.

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Дизайнеры вводят все больше открытых плеч от сезона к сезону. Поэтому логично, что и на подиумы, и в стритстайл триумфально вернулся бандо: этот элемент был замечен на весенне-летних показах Prada, Max Mara, Jane Wade и других ключевых фэшн-игроков.

Что носить?

Бандо в широком смысле слова — это топ с открытыми плечами и ключицей любой длины. Но летом 2026 года самая модная модель — это лаконичная полоска ткани, закрывающая лишь грудь. Буквально. Что касается материалов, то в этом сезоне актуальны плотные и фактурные: трикотаж рибана, структурированный хлопок, лен, плотный джерси и даже кожа. Они хорошо держат форму, не сползают и исключают неуместное «пляжное» прочтение.

Палитра допускает классические черный и белый цвета, но настоящий хит лета — это сложные природные оттенки: сливочный, оливковый, терракотовый и глубокий шоколадный. Такая гамма, опять же, создает верное настроение для городского аутфита. Принты тоже присутствуют, но лаконичные, например, горизонтальная полоска или клетка виши.

Как носить?

Первое и главное правило городской стилизации топа-бандо — это безупречная работа с пропорциями. Поскольку он максимально открывает плечи, ключицы и середину корпуса, нижняя часть образа должна быть закрытой. Идеальная пара — брюки с высокой посадкой. Это могут быть струящиеся палаццо из легкой вискозы или плотного хлопка, которые вертикально вытягивают силуэт, модные «аладдины» или бермуды длиной ниже колен.

Любительницам более дерзких решений стилисты советуют сочетать лаконичный узкий топ с объемными брюками карго или широкими джинсами-трубами. Этот классический контраст «узкий верх — свободный низ» не только стройнит, но и выглядит максимально актуально, уравновешивая излишнюю открытость бандо.

Второе правило — многослойность. Набросьте на бандо объемную рубашку из льна или тонкого хлопка, оставив ее полностью расстегнутой или заправив лишь одну половину полы. Еще более элегантный и статусный ход — надеть топ под жакет оверсайз с акцентными плечами. Так вы получите идеальный баланс открытой кожи и строгих линий. Это смотрится стильно, а не откровенно.

В этом сезоне на пике популярности полупрозрачные накидки из органзы или трикотажа-сетки, которые тоже можно использовать для второго слоя. Но такой образ больше подойдет для клуба, чем для офиса.

С чем носить?

Открытая зона декольте «просит» аксессуар, поэтому бандо хорошо смотрится с цепочками, лаконичными кулонами, чокерами и колье.

Если вы не любите украшения на шее, то сделайте ставку на крупные серьги: кольца, массивные каффы, «люстры» или удлиненные модели, которые привлекут внимание к лицу и линии шеи.

Завершат образ правильные детали: сумка-багет, тоут или объемный шоппер из мягкой экокожи, а также минималистичные сандалии или лоферы на массивной подошве, которые будут играть на контрасте с хрупкостью бандо. А вот шпильки не рекомендуем: они будут перегружать аутфит и смещать акцент.

Три ошибки в образах с топом-бандо

1. Сочетание с брюками скинни или мини-юбкой. Такие тандемы мгновенно отправят вас в клуб из нулевых, а не на деловую встречу в кофейне или расслабленную прогулку в центре города. Наша задача — уравновесить открытость бандо, сделав его стильным акцентом, а не продемонстрировать все, что позволяет фигура.

2. Неправильный материал. Тонкий, просвечивающий стрейч больше похож на нижнее белье, чем на модную деталь гардероба.

3. Неуместные аксессуары и принты. Например, пляжные соломенные сумки или «курортные» якоря. Для городской стилизации получится слишком много отпускного вайба.

И не бойтесь чрезмерной открытости топа: при грамотной посадке и в продуманных сочетаниях бандо способен стать той самой лаконичной деталью «с характером», которая сделает любой образ стильным и динамичным.