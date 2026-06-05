Врач объяснил, когда педикюр может быть опасным

Педикюр может быть опасным в случае повреждения ногтя фрезой маникюрного аппарата, рассказала врач-дерматолог, миколог и подолог Юлия Иволга, пишет KP.RU.

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Медик обратила внимание, что любая травматизация ногтей может привести к инфекции или заражению грибком.

«Если такое произошло, то нужно ждать восстановления ногтя, покрывать лаком его нельзя», — говорит она.

По словам врача, признаками инфекции могут быть боль, пожелтение ногтя или покраснение, отек кожи, неприятный запах.

Кроме того, отмечает Иволга, частое покрытие гель-лаком может стать причиной скручивания, истончения, ломкости ногтей. Обычно это происходит из-за неправильной подготовки пластины, грубого снятия предыдущего декора, пояснила она.

В связи с этим медик рекомендовала для педикюра и маникюра в том числе использовать укрепляющие лаки и как можно реже наносить гель-лаки.