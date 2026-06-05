Как выбрать дезодорант

Пока что только май нас порадовал непривычно жаркой для месяца погодой. Но июнь сбрасывать со счетов не будем, он только начался. Да и вообще у нас с вами целых 92 дня лета.

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Даже, если половина из них будет жаркая, нам понадобится дезодорант, который не подведет в самую неожиданную минуту. Хотя смотреть будем не только на критерий «не подведет», безопасность тоже играет роль. Какой дезодорант выбрать? Какие компоненты в нем особенно опасны? Чем отличаются дезодоранты и антиперспиранты? Давайте разбираться.

Как работают дезодоранты и антиперспиранты

Помните рекламу: «Дорогой, где ты был?». У дорогого там футболка была сухой и совсем не пахла, что заставило девушку усомниться в правдивости его слов. Только вот парень просто выбрал хороший дезодорант. Потоотделение — процесс естественный, через который организм регулирует температуру тела. Пот сам по себе не имеет запаха. Он появляется, когда на коже начинают активно размножаться бактерии, расщепляющие выделения.

Дезодорант действует на процесс потоотделения мягко: он снижает активность бактерий и снижает выраженность запаха за счет ароматических компонентов и антисептических добавок. Потоотделение дезодорант никак не блокирует, поэтому от мокрых подмышек не избавит.

Антиперспирант работает вообще по-другому. Он временно снижает активность потовых желез за счет солей алюминия. Количество влаги на поверхности кожи заметно сокращается. Подмышечная зона остается более сухой, но на приятный аромат рассчитывать не приходится. От запаха пота антиперспиранты, как правило, не защищают.

Антиперспирант обычно используют один раз в сутки. Дезодорант можно обновлять в течение дня при необходимости, предварительно очистив кожу. Гораздо чаще встречаются формулы 2 в 1: контроль запаха и снижение потоотделения. Они наиболее востребованные.

Минеральный дезодорант — отдельная категория. Это средство на основе природных минеральных солей (чаще всего квасцов), который подавляет размножение бактерий, вызывающих неприятный запах пота. Потоотделение никак не блокирует, поэтому от мокрых подмышек не спасет.

Кстати, есть довольно распространенный миф, что средства, блокирующие потоотделение, мешают организму охлаждаться. На практике основная терморегуляция происходит по всей поверхности тела, а подмышечная зона занимает ограниченную часть процесса. Поэтому от того, что вы немного заблокируете потоотделение в подмышках, тепловой удар вы не получите.

Лайфхак! Если вам претит сама мысль блокировать естественный процесс потоотделения, но и ходить с мокрыми подмышками вы не хотите, используйте специальные вкладыши в эти зоны. Они, обычно, одноразовые и спасают от конфуза.

Форматы средств: как выбрать удобный вариант

Текстуры влияют на ощущение при нанесении, на поведение средства в течение дня, на ваш персональный комфорт по использованию.

Спрей распыляется тонким слоем и быстро высыхает. Он удобен, когда у вас совсем нет времени, чтобы подождать, пока подмышки высохнут. Подходит при умеренном потоотделении и в случаях, когда не хочется перегружать кожу.

Роликовый формат дает более плотное покрытие. Средство наносится точечно, поэтому проще его контролировать количество. Часто используется при более выраженном запахе пота. Правда, роликовые средства сохнут дольше, придется какое-то время помахать руками, чтобы высохли подмышки.

Стик — плотный и сухой по текстуре. Он формирует устойчивый слой на коже, за счет чего дольше сохраняет ощущение сухости в течение дня. В составе нередко встречаются тальк и подобные компоненты. Кстати, некоторые стики рекомендуется использовать сразу после бритья, чтобы уменьшить зуд и раздражение. Но будьте готовы, что формат часто оставляет белые следы на одежде.

Крем распределяется тонким слоем и дает максимально мягкое ощущение на коже. Его часто выбирают при чувствительной коже, но ему нужно время, чтобы впитаться.

Салфетки с дезодорирующей пропиткой удобны в дороге или, чтобы быстро и незаметно освежиться в течение дня (например, в спортзале или на работе). Они совсем не требуют высыхания.

На что смотреть в составе

Соли алюминия уменьшают выделение пота и чаще встречаются в антиперспирантах. Антисептические компоненты, такие как хлоргексидин или глицерил, работают с бактериями, уменьшая запах. Тальк и пудровые компоненты впитывают влагу и делают поверхность кожи более сухой.

В некоторых формулах встречается спирт. Он ускоряет высыхание, но может давать ощущение стянутости, провоцировать сухость и раздражение, щипать кожу после бритья или эпиляции. Ароматические добавки формируют запах средства, который иногда смешивается с парфюмом, так что при выборе будьте осторожны.

Натуральные варианты чаще включают эфирные масла, крахмал, соду или минеральные соли. Они работают мягко, но могут требовать более частого нанесения в течение дня, потому что ни какой сухости на 24-48 часов пообещать не могут.

Выбор подходящего дезодоранта на лето — вопрос комфорта. Кому-то достаточно дезодорирующего средства, которое только контролирует запах, кому-то нужен антиперспирант, способный сдерживать потоотделение в жару, во время тренировок или стрессовых ситуаций. Универсального варианта не существует, поэтому ориентируйтесь только на свои потребности и особенности потоотделения.