«Красивый мужчина». В Сети восхитились внешностью сына Сары Джессики Паркер

Сын американских актеров Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика Джеймс Уилки Бродерик похвастался фигурой и восхитил пользователей сети. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

23-летний наследник знаменитостей поделился кадрами в майке и футболке, продемонстрировав мышцы рук. Также он примерил рваные брюки из денима и джинсовую куртку.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Пользователи оценили фото парня в комментариях. «Красивый мужчина», «Выглядишь потрясающе», «Какое прекрасное сочетание качеств твоих замечательных родителей», «Отлично выглядишь! Никогда бы не подумала, что ты такой мускулистый», — заявили юзеры.

В мае сообщалось, что сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс Джоли-Питт кардинально сменил имидж. 17-летнего наследника знаменитостей сняли на улице в Лос-Анджелесе после тренировки по тайскому боксу.