Пластический хирург рассказал, что Киркоров сделал со своим лицом

Интернет-пользователи заподозрили , что народный артист РФ Филипп Киркоров сделал ринопластику, после того, как в Сети появились свежие фото и видео его выхода в свет. «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Игоря Короткого, могут ли изменения во внешности короля эстрады быть связаны с пластикой носа или другими хирургическими вмешательствами.

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По мнению специалиста, Филипп Киркоров действительно изменил внешность с помощью ринопластики.

«Судя по фотографии, у меня лично не вызывает сомнений тот факт, что ринопластика была сделана. Причем, на мой взгляд, операция выполнена абсолютно некорректно. Нос стал чрезмерно детской формы, потому что он курносый и очень сильно укорочен по длине. Кончик носа практически атрофичен, он отсутствует. Вероятно, это было пожелание самого пациента, но такая операция считается не совсем корректной», — отметил эксперт.

По его словам, очевидно, что была проведена большая коррекция с остеотомией (пересечением костной ткани), так как настолько сократить спинку носа по-другому невозможно. Также была выполнена пластика хрящевой ткани кончика носа, добавил врач.

Однако это не единственное изменение, которое произошло во внешности певца, заметил пластический хирург:

«Также вероятно, там установлен имплант в подбородке. Но, возможно, он стоял у него и до этого. Эта пластическая операция тоже требует осторожности, так как кардинально меняет внешность человека».

Эксперт добавил, что сейчас можно увидеть полное изменение внешности Киркорова, которое «крайне неудачное».

«Хотя, если пациент доволен результатом – это главное. Но когда речь идет о таком известном человеке, за его изменения переживают все. Я лично не понимаю, зачем нужны такие личностные метаморфозы. Его песни известны нам в связи с его прежним внешним видом, а сейчас он стал практически неузнаваем», — заключил собеседник «ВМ».

Стереотип относительно того, что пластическая хирургия — исключительно женская прерогатива, постепенно разрушается. В последние годы наблюдается заметный сдвиг: мужская аудитория все активнее обращается к эстетической медицине. Мотивы различны: от желания «остановить» возрастные изменения до коррекции внешности. «ВМ» узнала у пластического хирурга Александра Каткова, какие методики эстетической медицины наиболее популярны среди российских мужчин.