«Превосходно». Мэтт Деймон восхитил фанатов новой фотосессией

Американский актер Мэтт Деймон снялся для журнала GQ и восхитил фанатов. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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55-летний артист принял участие в фотосессии перед выходом фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», где исполнил главную роль. На кадре он предстал в расстегнутой рубашке, продемонстрировав бороду и усы.

Пользователи оценили снимок в комментариях. «Он такой красавчик!», «Выглядит просто потрясающе», «Неподвластен времени», «Эпичная обложка», «Превосходно», — отметили юзеры.

Также для журнала снялись коллеги Деймона по фильму Роберт Паттинсон и Том Холланд.

В апреле 2025 года во время работы над «Одиссеей» полуголый Мэтт Деймон сделал сальто с яхты.