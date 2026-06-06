Ирина Шейк снялась в крошечном бикини

Ирина Шейк выбралась в путешествие, чтобы отдохнуть в начале календарного лета. Топ-модель остановила свой выбор на Испании. Муза Рикардо Тоши поделилась отпускными снимками в соцсетях.

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Бывшая возлюбленная Брэдли Купера предстала в стильном купальнике. Она выбрала чёрное классическое бикини на завязках. Ирина позировала, делая селфи около панорамного окна. Звезда подиума стояла рядом с внутренним двориком, около шезлонгов.

Шейк дала понять, что даже во время отдыха не забывает о спорте. Она отправилась в тренажёрный зал. Модель позировала в черном комбинезоне с шортиками.

© WomanHit.ru - МК

Звезда недель моды снялась и в самолёте. Она показала, как с комфортом передвигается по миру. Ирина забросила ноги вверх, чтобы не устать во время полета.

Недавно Ирина побывала на вечеринке на Ибице. Она составила дерзкий образ с мини для появления на светском рауте. В прошлом месяце уроженка Еманжелинска была замечена на Каннском кинофестивале, где вышла на красную дорожку в платье-комбинации.