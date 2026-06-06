Кэти Холмс спровоцировала слухи о пластике

47-летняя Кэти Холмс оказалась в центре внимания после появления на кинофестивале Tribeca. Поклонники и журналисты отметили, что 46-летняя актриса выглядит заметно моложе своих лет: на новых снимках её лицо выглядит свежим и практически лишенным возрастных изменений.

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Появление звезды вновь спровоцировало разговоры о возможных косметологических процедурах и пластических операциях. Однако сама Холмс уже не раз заявляла, что не прибегала к подобным вмешательствам, пишет Daily Mail.

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По словам актрисы, она придерживается довольно простого подхода к уходу за собой и не злоупотребляет макияжем.

Обсуждения подогревает и тот факт, что в последние годы бывшая супруга Тома Круза стала гораздо чаще появляться на публике. После развода актриса сосредоточилась на воспитании дочери Сури Круз и редко посещала светские мероприятия.

Теперь, когда наследница учится в колледже и живет отдельно, у Холмс появилось больше времени на карьеру, публичные выходы и заботу о себе.

Ранее Кэти Холмс показала лицо без фильтров и раскрыла секрет своего макияжа.