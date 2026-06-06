Синди Кроуфорд раскрыла секрет, почему она не подтягивает лицо

Супермодель Синди Кроуфорд неожиданно высказалась о пластической хирургии и призналась, что главный противник ее возможной подтяжки лица живет с ней под одной крышей. По словам звезды, муж, бизнесмен Рэнди Гербер, категорически не поддерживает идею операции и убеждает ее ничего не менять.

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«Ты красивая», — говорит супруг, который, как выяснилось, даже предпочитает видеть Синди без макияжа.

60-летняя Кроуфорд не скрывает, что интересуется современными косметологическими процедурами и пробовала лазерные методики и PRP-терапию. Однако к радикальным мерам пока не готова. Более того, у супермодели есть своеобразный договор с давней подругой и визажистом Соней Кашук: обе пообещали друг другу не делать подтяжку лица. При этом Синди признается, что прекрасно понимает соблазн после того, как увидела результат омоложения у Крис Дженнер, которым восхищались многие знаменитости, да и все остальные тоже.

По информации Daily Mail, Недавно Кроуфорд также рассказала о проблеме со здоровьем, которая сопровождает ее уже около десяти лет. Из-за возрастного опущения верхнего века модель иногда просит не снимать ее крупным планом ранним утром, поскольку, по ее словам, лицо окончательно просыпается только к девяти часам. Несмотря на это, Синди по-прежнему остается одной из самых востребованных и обсуждаемых звезд индустрии красоты, а в конце мая супруги отметили уже 28 лет брака.