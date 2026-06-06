Алеся Кафельникова снялась в топлес-фотосессии для французского бренда
Алеся Кафельникова приняла участие в новой креативной фотосессии, кадры из которой появились в её личном блоге.
Для съёмки модель выбрала образы французского модного дома Alaïa. На снимках Кафельникова позирует в кожаной куртке, сочетая её с брюками и туфлями на высоких каблуках. Образ подчеркнул минималистичную, но выразительную стилистику съёмки.
Отдельное внимание привлёк кадр, на котором модель снялась топлес, прикрыв грудь волосами. Автором фотосессии выступила фотограф Анна Савко, создавшая лаконичную и визуально насыщенную серию снимков.
Новые фотографии вызвали активную реакцию подписчиков. В комментариях пользователи восхищались работой модели, называя её «безупречной», «богиней» и отмечая грацию и эффектную подачу образа.
Ранее 27-летняя Алеся Кафельникова и её дочь появились на публике в парных образах. Она показала, как прошли из выходные в Суздали.
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