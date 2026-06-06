Алеся Кафельникова снялась в топлес-фотосессии для французского бренда

Алеся Кафельникова приняла участие в новой креативной фотосессии, кадры из которой появились в её личном блоге.

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Для съёмки модель выбрала образы французского модного дома Alaïa. На снимках Кафельникова позирует в кожаной куртке, сочетая её с брюками и туфлями на высоких каблуках. Образ подчеркнул минималистичную, но выразительную стилистику съёмки.

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Отдельное внимание привлёк кадр, на котором модель снялась топлес, прикрыв грудь волосами. Автором фотосессии выступила фотограф Анна Савко, создавшая лаконичную и визуально насыщенную серию снимков.

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Новые фотографии вызвали активную реакцию подписчиков. В комментариях пользователи восхищались работой модели, называя её «безупречной», «богиней» и отмечая грацию и эффектную подачу образа.

Ранее 27-летняя Алеся Кафельникова и её дочь появились на публике в парных образах. Она показала, как прошли из выходные в Суздали.

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