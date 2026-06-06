Мосплей: новый модный тренд, вдохновленный Кейт Мосс

Название нового модного веяния образовано от фамилии Кейт Мосс и слова cosplay. Суть проста: вдохновляться не абстрактной эстетикой девяностых, а конкретно гардеробом одной из самых влиятельных моделей в истории моды.

При этом мосплей — не попытка буквально копировать или стараться повторять то, что носила легендарная труженица подиума и стейджа для фотосъемок. Скорее это современное прочтение ее любимых силуэтов, тканей и настроения. Именно поэтому тренд выглядит неожиданно актуально летом — стилист Маша Ведерникова рассказала, как одеваться в такой интересной стилистике.

Черный цвет

Если посмотреть архивные фотографии Кейт Мосс, быстро становится понятно: она никогда не боялась темных вещей даже в жаркий сезон. Кожаные брюки, черные майки, жакеты и узкие топы были важной частью ее стиля.

«Для летнего гардероба этот прием можно адаптировать гораздо проще — черные льняные брюки, легкие майки на тонких бретелях, свободные рубашки и длинные струящиеся юбки создают тот самый узнаваемый силуэт без ощущения, что вы собрались на рок-концерт в разгар лета», — объясняет эксперт.

Винтаж выглядит лучше новодела

Мосплей во многом держится на любви к архивным вещам — это вовсе не означает, что нужно непременно искать платье какого-нибудь Calvin Klein, причем обязательно образца 1997 года. Достаточно добавить в гардероб одну-две вещи с ощущением истории: винтажную сумку, старый ремень хорошего качества, жакет мужского кроя или украшения без явных признаков сезона.

Минимализм важнее логотипов

Кейт Мосс стала иконой стиля никак не благодаря огромным логотипам. Наоборот, многие ее самые известные выходы были удивительно простыми — узкая юбка, майка, тонкий ремень, жакет и минимум украшений.

«Поэтому летом мосплей выглядит особенно выигрышно. Вместо сложных комбинаций достаточно выбрать несколько качественных вещей хорошего кроя и позволить им существовать без чрезмерного количества аксессуаров», — советует стилист.

Немного небрежности обязательно

Парадокс стиля Кейт Мосс заключается в том, что она никогда не выглядела слишком старательно одетой, даже на красной дорожке сохранялось ощущение легкости и естественности. Поэтому идеально выглаженные комплекты и сложные укладки противоречат самой идеологии мосплея — гораздо ближе к духу тренда свободные волосы, закатанные рукава, слегка помятый лен и ощущение, будто образ появился сам собой.

Если собрать базовую капсулу в этом стиле, в нее легко впишутся белая майка, черные льняные брюки, шелковая юбка-комбинация, прямые джинсы, простой жакет, кожаные сандалии, солнцезащитные очки и небольшая винтажная сумка.