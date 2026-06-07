Аглая Тарасова вышла в свет в пушистых мини-шортах

Актриса Аглая Тарасова вышла в свет в розовых пушистых мини-шортах на премьере сериала Анны Пармас и Леонида Тележинского «Адвокаты». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».

Специальный показ состоялся 5 июня в летнем кинотеатре «Лето. Кино. Кион». Проект представили режиссеры Анна Пармас и Леонид Тележинский, а также исполнители главных ролей: кроме Тарасовой, гостями показа стали Екатерина Вилкова, Эльдар Калимулин, Иван Добронравов, Любовь Толкалина, Анна Рыцарева и другие.

«Адвокаты» — драмеди о народных заступниках от режиссеров Анны Пармас («Дорогой родственник») и Леонида Тележинского («Нереалити-2»). Главные герои, сотрудники центра юридических услуг «Юстасс», ежедневно распутывают самые сложные случаи с юмором и надеждой сохранить хотя бы остатки совести.

Восемь серий проекта производства ON Студии и студии LOOKFILM уже доступны эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН», заключительные четыре эпизода выйдут 11 июня.