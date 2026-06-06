Виктория Лопырева впечатлила поклонников откровенным образом

Виктория Лопырёва поделилась с подписчиками атмосферными кадрами из Парижа. Для новой фотосессии телеведущая и модель выбрала эффектный образ, который сразу привлёк внимание поклонников.

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На опубликованных снимках 42-летняя знаменитость позирует в кружевном корсете, подчеркнувшем её фигуру. Фотографии были сделаны на фоне французской столицы и выдержаны в элегантной и романтичной стилистике.

Публикацию Лопырёва сопроводила лаконичной фразой:

«Я предпочитаю моменты, которые не поддаются объяснению».

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Подписчики не скупились на комплименты. В комментариях модель назвали «потрясающей», «невероятной» и «роскошной».

Один из пользователей шутливо написал: «Вы арестованы за превышение красоты», а другой процитировал слова французского писателя Александра Дюма: «Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива».

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