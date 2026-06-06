Почему отказ от гель-лака оказался неожиданно комфортным

Иногда причина отказаться от гель-лака оказывается совсем не такой, как принято думать. Не из-за желания «дать ногтям подышать» и не из-за страшилок про покрытие. Просто в какой-то момент надоедает каждые две-три недели проводить по два часа в салоне.

Именно так произошло этой зимой у автора канала «Креативный Кот». Работать приходится из дома, на улице руки почти всегда спрятаны в перчатках, поэтому постоянный маникюр потерял прежний смысл. Захотелось проверить, получится ли обойтись обычным лаком.

С ногтями ситуация непростая. Они тонкие, легко расслаиваются, а ногтевое ложе небольшое. Поэтому раньше именно гель-лак помогал поддерживать аккуратный вид без лишних хлопот.

Сначала выбор пал на укрепляющие лаки из ближайшего магазина косметики. Но эксперимент оказался неудачным. Покрытие начинало отслаиваться уже на следующий день, некоторые лаки снимались буквально пленкой. В итоге приходилось постоянно перекрашивать ногти.

После поисков отзывов внимание привлекли лаки Masura и Bandi. Их часто советовали тем, кто хочет получить более стойкое покрытие и скрыть естественную желтизну ногтевой пластины. Вместе с оттенками был заказан и прозрачный топ, который многие называли обязательным дополнением.

Во флаконе цвета выглядели довольно насыщенными. На ногтях все оказалось гораздо спокойнее. При нанесении в один слой оттенок почти незаметен, а в два-три слоя появляется легкий полупрозрачный цвет.

Больше всего понравился розовый вариант. Ногти выглядели естественно, но при этом приобретали легкий холодный оттенок. Желтизна действительно становилась менее заметной. Покрытие спокойно выдержало четыре дня без сколов. На пятый день появились небольшие потертости по краям, а на шестой лак был снят и заменен другим оттенком.

С персиковым цветом такого впечатления не получилось. Даже несколько слоев почти не меняли внешний вид ногтей. В результате он выглядел как слегка пожелтевшая ногтевая пластина без заметного оттенка.

Неделя с аккуратным маникюром без походов в салон оказалась вполне комфортным результатом. Хотя полностью заменить гель-лак обычные покрытия все же не смогли. Ногти оставались мягкими и хрупкими, периодически ломались по краям, поэтому пилочку приходилось носить с собой постоянно.

Зато неожиданно понравился сам процесс ухода. Маникюр перестал сводиться только к покрытию. Появилось время спокойно привести в порядок кутикулу, подготовить ногти и посвятить этому вечер под фильм или сериал. Каждый день заниматься таким уходом вряд ли захочется, а вот раз в пять-шесть дней — вполне.

Если вы не готовы отказываться от геля, то помните, что в 2026 году маникюр делает ставку на натуральность и дорогую простоту. В тренде облачный белый, розово-персиковый нюд, сливочный шалфей, шоколадные оттенки, темно-синий и морозная малина. Популярен и контурный дизайн с тонкими линиями на нейтральной базе, писал «ГлагоL».