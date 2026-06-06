Почему стиль бохо не выходит из моды годами

Бохо редко выбирают просто так. Этот стиль либо сразу цепляет, либо кажется абсолютным хаосом — третьего не дано. Но если вы один раз влюбились в эти образы, то это точно надолго, утверждают авторы канала TRONOVA.

У бохо свои отношения с трендами. Пока мода каждую неделю выкатывает новые списки «хитов», он живет в собственном ритме. Да, иногда они пересекаются, но подстраиваться под чужие правила бохо не станет.

Многие думают, что это история исключительно про лето, летящие платья и натуральный лен. Но зимой стиль раскрывается еще круче. На смену легким тканям приходят огромные вязаные свитеры, длинные шерстяные юбки, плотные накидки и фактурные пальто. В холода бохо не исчезает, он просто меняет характер.

Самое сложное — внедрять его по чуть-чуть. Слишком уж эти вещи самодостаточны. Надеть фактурную тунику с обилием декора вместе со строгими офисными брюками — рискованный шаг, который чаще выглядит странно, чем стильно. Поэтому лучше собирать гардероб через понимание общей эстетики, а не скупать случайные вещи.

Начинать проще с вещей современного кроя, чтобы не выглядеть так, будто вы круглосуточно живете на музыкальном фестивале.

Главный спаситель здесь — обычные джинсы. Деним вообще стерпит любые эксперименты и легко успокоит даже самый сложный верх. Если в образе уже есть одна яркая деталь — например, акцентное пальто или длинный кардиган — остановитесь. Пусть все остальное будет максимально простым.

Тот же фокус работает с аксессуарами. Этническая сумка или обувь не требуют сложного соседства. Добавьте к ним похожие серьги, а одежду выберите самую нейтральную.

Бохо не терпит случайных решений, но и жестких рамок у него нет. Именно поэтому он годами остается личной историей, а не мимолетным трендом на один сезон.

Современный стиль после 50 строится не на попытках выглядеть моложе, а на грамотном балансе. Правильные пропорции в одежде, качественные ткани и удачно подобранная обувь помогают создать актуальный образ, о чем писал «ГлагоL».