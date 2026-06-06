Каким будет стиль в 2026 году

Мода стала тише. И, пожалуй, умнее. В ней больше нет необходимости доказывать что-то возрасту или фигуре — остается только ощущение удобства, в котором вы выглядите собранно без лишних усилий. Лето 2026 как раз про это, уверяет автор канала «Мой стиль DIY».

Льняная рубашка оверсайз — вещь, которая сразу дает ощущение свободы. Лён дышит, не прилипает к телу и держит форму даже в легкой помятости. Ее носят расстегнутой поверх майки или заправляют передние уголки в брюки, создавая простой, но выразительный силуэт.

Широкие брюки из легкой ткани постепенно вытеснили узкие модели. Они не сковывают движения и визуально вытягивают фигуру. Важно, чтобы талия оставалась на своем месте, а длина слегка прикрывала обувь. С ними легко работают и футболки, и рубашки, если заправить их внутрь.

Платье-рубашка миди — та самая вещь, которая не требует раздумий. Надели — и образ уже готов. Его можно носить свободно или подчеркнуть талию ремнем. В движении оно дает легкость, а вертикальные линии добавляют собранности.

Базовая белая футболка тоже остается в игре, но только качественная. Плотная ткань, аккуратный крой, правильная длина. Она одинаково спокойно работает и с джинсами, и с юбками, и с блейзером, особенно в жаркие дни.

Юбка-миди со складками добавляет мягкости и движения. Она не перегружает образ, но делает его более живым. Сочетается и с кедами, и с легкими блузками, легко подстраиваясь под настроение дня.

Сандалии на низком ходу стали новой нормой. Удобство перестало спорить с элегантностью. Минималистичная кожа, нейтральные оттенки, отсутствие лишних деталей — и образ уже выглядит собранным.

Соломенная сумка-корзина добавляет лету фактуры. Лучше всего смотрится плотное плетение и четкая форма. Она легко дружит с платьями и льняными вещами, но не терпит деловой строгости.

Легкий кардиган до колена спасает от перепадов температуры. Днем он почти не ощущается, вечером становится нужной деталью. Его можно накинуть на платье или носить расстегнутым поверх брюк — и образ сразу становится глубже.

Джинсы прямого кроя остаются базой. Средняя или высокая посадка, спокойный цвет, чистая линия. Они не спорят ни с чем и дают свободу в сочетаниях — от футболки до блейзера. Топ на тонких бретелях завершает летнюю базу. Важно качество ткани: шелк, сатин или плотный хлопок. Он может быть как самостоятельной вещью в жару, так и частью многослойного образа.

Тренды 2026 года в моде все меньше связаны с демонстративностью и все больше — с ощущением внутреннего комфорта и спокойствия. Одежда перестает быть способом привлечь внимание и превращается в продолжение состояния человека, подчеркивал «ГлагоL».