Разбираем стиль Сильви Грато из «Эмили в Париже»

Сериал "Эмили в Париже" изначально задумывался как преемник культового "Секса в большом городе", особенно в плане влияния на моду. Этому способствовало участие шоураннера Даррена Стара и художницы по костюмам Патриции Филд, создавшей легендарные образы Кэрри Брэдшоу. Однако довольно быстро стало ясно, что главная героиня Эмили не станет новой иконой стиля. Вместо этого сериал подарил зрителям совершенно иной образ - стервозную парижанку Сильви Грато, владелицу маркетингового агентства и начальницу Эмили.

© кадр из сериала «Эмили в Париже»

Изначально роль Сильви предназначалась для актрисы 35-40 лет, но после блестящих проб 58-летней Филиппин Леруа-Болье сценарий был изменен. Так на экране появилась зрелая женщина, добившаяся успеха в "мужском мире" задолго до эпохи соцсетей и современных трендов. Художница по костюмам Мэрилин Фитусси охарактеризовала Сильви как "первоклассную французскую стерву".

При создании образа Сильви Фитусси черпала вдохновение в классике американского кино. В частности, использовались элементы стиля Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн. По словам Фитусси, эти актрисы олицетворяют французский шик и элегантность в простоте, несмотря на свое нефранцузское происхождение. Манера Сильви ходить и курить была позаимствована у матери Филиппин Леруа-Болье, бывшей модели Франсуазы Лоран.

Одной из главных модных особенностей Сильви является ее приверженность определенным вещам. Героиня носит одни и те же предметы гардероба на протяжении нескольких сезонов, что подчеркивает ее вдумчивый подход к выбору одежды. Среди любимых брендов Сильви - Rick Owens, Charlotte Chesnais, Saint Laurent и Tod's.

В четвертом сезоне, когда действие переносится в Рим, стиль Сильви становится более ярким. Она примеряет пестрые принты Emilio Pucci и Gucci. Однако основой ее гардероба по-прежнему остаются вневременные вещи в лаконичной цветовой гамме. Среди знаковых образов - бежевый комбинезон Saint Laurent, костюм Vivienne Westwood и белый костюм-тройка Ralph Lauren.

Несмотря на критику за излишнюю сексуальность образа, создатели сериала не отказываются от облегающих силуэтов и высоких каблуков для Сильви. По словам Филиппин Леруа-Болье, это позволяет героине "смотреть на всех свысока". Сильви демонстрирует, что женщина в любом возрасте может носить то, что ей нравится, будь то бикини или откровенные наряды.

Роль Сильви принесла Филиппин Леруа-Болье мировую известность. Актриса появилась на обложках ведущих модных журналов и получила приглашения на показы известных дизайнеров. Ее образы для промотура четвертого сезона, созданные стилистом Клеманом Ломеллини, вызвали настоящий фурор. Особенно запомнился выход в прозрачном боди и юбке Saint Laurent, затмивший аналогичный образ молодой модели Беллы Хадид.

Образ Сильви Грато в исполнении Филиппин Леруа-Болье стал настоящим открытием сериала. Эта героиня демонстрирует, что женщина может быть стильной, сексуальной и успешной в любом возрасте. Она не боится нарушать общественные нормы и играет по своим правилам. Именно такой образ можно назвать настоящим примером для подражания в современном мире.