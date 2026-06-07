Какую косметику чаще всего покупают россияне

Наибольшей популярностью в категории косметики у россиян вне зависимости от возраста пользуются антивозрастные средства. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если говорить об отдельных направлениях внутри целой категории, то самой большой популярностью у россиян пользуется антивозрастная косметика, причем не только среди миллениалов, но и зумеров", - сказал он.

По словам главы АКИТ, еще одно интересное изменение - мужской уход становится одним из самых быстрорастущих сегментов.

Как рассказал Соколов, покупатели выбирают категорию косметики в обоих каналах продаж, но в онлайне стали обращаться к ней чаще. Так, доля интернет-продаж у разных компаний может составлять 50%-60%. При этом средний чек в онлайне на 56% выше, чем в розничных точках.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.