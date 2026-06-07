Могут ли ломтики картошки убрать темные круги под глазами

В соцсетях появился новый тренд: ломтики картошки кладут на синяки и мешки под глазами от отеков и темных кругов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, дерматолога, аккредитованного хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, может ли этот овощ заменить патчи и поход к косметологу.

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Эффективность картофеля

По ее словам, крахмал в составе картофеля действительно может впитывать влагу из поверхностного слоя кожи и из слезной жидкости. Однако эффект носит локальный и кратковременный характер.

Он не уменьшит истинный отек тканей под глазницей, который обусловлен задержкой жидкости в пакетах лимфоузлов, а также нередко грыжами и венозным застоем. В результате видимый эффект может быть минимален и исчезнет после снятия картофеля, — сказала она.

Косметолог добавила, что темные круги под глазами — это не всегда пигментный компонент.

Иногда это истончение кожи и просвечивание сосудистой сетки глазницы. Прямое влияние картофеля как ингибитора катехолазы в бытовых условиях научно не подтверждено и сомнительно, — сообщила Мухина.

Как рассказала врач, временный эффект возможен из-за воздействия холода, а не картофеля:

Холод — это временный сосудосуживающий фактор. Если картофель холодный, он может слегка сузить капилляры, снизив отек на короткое время и визуально уменьшив темные круги. Эффект короткий и быстро проходящий, зависит от количества и частоты повторений процедуры.

Кроме того, механическое воздействие картофелем на зону под глазами также может давать кратковременный антиотечный эффект. Придавливание ломтиком может слегка массировать кожу, стимулировать лимфодренаж и временно сократить отек за счет улучшения лимфотока, отметила эксперт.

При этом доказательная база картофеля как средства от отеков и гиперпигментации под глазами отсутствует, подчеркнула Мухина. Эффекты не сопоставимы с патчами и косметикой, прошедшей клинические испытания.

Убирать ломтиками картошки отеки и осветлять круги под глазами — это все равно что лечить перелом прикладыванием подорожника. Эта идея не соответствует биохимическим реалиям, под этим нет никакой научной базы. Ломтики картофеля не могут заменить профессиональную косметику, патчи и кремы, а также дренажные инъекции, — сказала она.

Вред картофеля для кожи

Собеседница «ВМ» предупредила, что картофель может вызвать раздражение кожи под глазами и контактный дерматит.

Также существует риск бактериального заражения поверхностной кожи, особенно без очистки и стерилизации, — говорит она.

Чем заменить картофель

Косметолог подчеркнула, что осветление темных кругов под глазами в клинике достигается за счет средств с ниацинамидом, витамином C, гидрохиноном и ретиноидами и механических факторов, таких как холод и компрессы:

Но эффект обычно требует времени и регулярного применения, а не одного «пластыря» или ломтика картошки.

Косметолог советует заменить картофель профессиональным масляным или гель-кремовым уходом с ингредиентами, проверенными для области век, такими как ниацинамид, кофеин, витамин C, пептиды, ретиноиды для кожи около глаз. Также она рекомендовала использовать защиту от солнца, не пренебрегать сном и устранить факторы, способствующие задержке жидкости в организме.

Важно понимать, что гиперпигментация, темные круги и отеки под глазами могут быть симптомом не только эстетической проблемы, но и общих заболеваний всего организма. При этом необходимо проанализировать: есть ли такая симптоматика, как частые головные боли, изменение веса, жалобы на сон. Тогда необходимо сдать анализы, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем, — рекомендует Мухина.

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