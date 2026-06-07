Глюкоза снялась обнаженной

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала свое обнаженное тело.

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Глюкоза опубликовала фото без одежды в честь своего юбилея. 7 июня артистке исполнилось 40 лет. Певица также показала себя в косметической маске для лица и непричесанными волосами.

Поклонники поздравили певицу с днем рождения. Некоторые восхитились фигурой артистки, а другие посчитали, что она выглядит невеселой.

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«Что случилось с ней… Раньше такая лучезарная, красивая, утонченная. А сейчас безликая, потухшая. Нет огня в глазах… Лишь только темнота. Но желаю, поздравляю все равно. Путь Свет победит… И Любовь», — прокомментировала пользовательница.

В апреле Глюкоза рассказала, что в марте занялась очищением организма. Одним из элементов детоксикации Ионовой стали травяные отвары. Также певица отметила, что старается вовремя ложиться спать, чтобы не нарушать естественный цикл выработки гормонов.

В том же месяце Глюкоза похвасталась новой машиной. Артистка приобрела поддержанный автомобиль французской марки Peugeot. Певица сделала отсылку на свой трек «Жу-Жу», в котором упоминается машина этого бренда. После покупки Глюкоза сделала тюнинг авто и покрасила его в розовый цвет.