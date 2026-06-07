Льняной бум: как носить главный тренд лета

Лен возвращается каждое лето — и каждый раз его немного недооценивают: мнется, выглядит небрежно, больше подходит для отпуска, чем для города. Сегодня этот подход устарел: дизайнеры переосмыслили крой, редакции поставили лен на первые полосы, и теперь из него собирают образы от офисного совещания до летнего ужина на веранде.

Главное открытие сезона — лен перестал быть только свободного силуэта. Появился приталенный крой: жакеты с четкими плечами, брюки со стрелками, рубашки с конструктивными деталями. Именно структура превращает лен из дачного варианта в городской. Помятость здесь работает как фактура, а не как неряшливость.

Офис в жару

Льняной костюм — жакет с четкими плечами и брюки со стрелками — решает главную летнюю офисную проблему: на улице не жарко, в кондиционированном помещении не холодно, и при этом выглядит дороже большинства синтетических «деловых» вариантов.

Цвета сезона: белый, молочный, светло-серый, пыльно-голубой, песочный, хаки.

Деталь, которая меняет восприятие: рубашка или топ под жакет — не белый, а в тон костюму. Таким образом монохромный образ в одном оттенке льна выглядит как продуманный выбор.

Город, будний день

Льняная рубашка оверсайз — самая универсальная вещь сезона. Ее носят навыпуск или завязывают узлом, поверх майки или вместо нее.

С прямыми джинсами и кедами — получается спортивный образ. С льняными шортами-бермудами и сандалиями на тонком ремешке — городской.

Одна и та же рубашка, два совершенно разных настроения — только за счет обуви.

Деловой ланч или нетворкинг

Льняное платье-рубашка миди с поясом или без: достаточно строго для делового контекста, при этом легко для жары.

Цвета, которые работают лучше нейтральных: терракота, оливковый, пыльная роза, хаки. В насыщенном оттенке платье-рубашка перестает быть просто фоновой вещью и становится высказыванием с характером.

Пояс — для того, чтобы подчеркнуть силуэт. Тонкий кожаный или тканевый, в тон или в контрасте — неважно. Важно, что он есть.

Летний вечер

Льняное платье свободного кроя — трапеция, объемное платье- рубашка с небольшим воланом по подолу — в молочном, сливочном или песочном оттенке. Лен достаточно фактурный, чтобы держать форму, и достаточно легкий, чтобы чувствовать себя комфортно в тридцатиградусную жару.

Что касается аксессуаров, льняное платье спокойного оттенка — идеальная пара для одного крупного украшения. Это могут быть массивные серьги, плетеный браслет или длинная цепочка с подвеской. Не стоит перегружать образ: лен сам по себе достаточно выразительная фактура.

Загородная поездка или долгий перелет

Широкие льняные брюки с высокой посадкой в комплекте с простой майкой или тонкой футболкой. Самая комфортная комбинация для дня, когда нужно выглядеть хорошо и при этом ни о чем не думать.

Цвета: бежевый, белый, оливковый — все работает само по себе и не требует усилий при сборке образа.

Плетеная сумка или соломенная шляпа здесь не аксессуар в привычном смысле, а продолжение фактуры льна. Натуральные материалы в одном образе создают цельность без лишних усилий — и именно это отличает собранный образ от просто удобного.

Про цвет

Нейтральные оттенки — белый, молочный, сливочный, светло-серый, бежевый — классика льняного гардероба. Они хорошо подчеркивают загар и легко сочетаются между собой. Природные: терракота, оливковый, хаки, пыльная роза — выглядят так, как будто ткань была создана именно под них.

Актуальная история этого лета — нежная лаванда и свежий травяной зеленый: оба оттенка активно появлялись на подиумах SS26 и хорошо ложатся на льняную фактуру.

Для тех, кто хочет, чтобы льняной образ запомнился: один яркий элемент — терракота, зеленый, красный — и остальные вещи в нейтральном тоне. Терракотовые льняные брюки плюс белая рубашка — и этого уже достаточно для полноценного летнего образа.

Лен этим летом — не про расслабленность и не про дачу. Это ткань, которая умеет быть и строгой, и нежной, и небрежной — в зависимости от того, как с ней обращаться.