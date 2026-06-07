Могут ли грудные имплантаты на самом деле «разорваться»?
Что такое разрыв имплантата?
Грудные имплантаты состоят из трехслойной силиконовой оболочки, заполненной либо физиологическим раствором, либо силиконовым гелем. По словам доктора Лайла Лейпцигера, главы отделения пластической хирургии, имплантаты могут со временем разрушаться из-за износа оболочки.
Статистика и риски
Согласно отчету Американского общества пластических хирургов за 2023 год, в США было проведено более 300 000 операций по увеличению груди. Доктор Келли Киллин отмечает, что примерно у 10-15% пациенток наблюдается разрыв имплантатов через 10 лет после операции.
Причины разрыва
Доктор Лейпцигер утверждает, что маловероятно, чтобы повседневная деятельность привела бы к случайному разрыву. Обычно для этого требуется сильное воздействие, например, автомобильная авария.
Важность регулярных проверок
Эксперты рекомендуют проходить обследование примерно через пять лет после установки имплантатов, а затем регулярно каждые два-три года. Чем старше имплантат, тем выше вероятность его разрыва.
Все медицинские специалисты советуют немедленно обратиться к врачу при подозрении на проблемы с имплантатами. Многие звезды также открыто говорят о своем опыте, помогая другим женщинам быть более информированными и внимательными к своему здоровью.
Осложнения при разрыве
Согласно данным клиники Мэйо, многие женщины могут не испытывать никаких симптомов при разрыве грудного имплантата. Однако у некоторых может возникнуть боль в груди или изменение ее формы.
Хотя пластическая хирургия и остается личным выбором, необходимо помнить о возможных рисках и ответственно подходить к своему здоровью.