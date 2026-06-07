Могут ли грудные имплантаты на самом деле «разорваться»?

Что такое разрыв имплантата?

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Грудные имплантаты состоят из трехслойной силиконовой оболочки, заполненной либо физиологическим раствором, либо силиконовым гелем. По словам доктора Лайла Лейпцигера, главы отделения пластической хирургии, имплантаты могут со временем разрушаться из-за износа оболочки.

Статистика и риски

Согласно отчету Американского общества пластических хирургов за 2023 год, в США было проведено более 300 000 операций по увеличению груди. Доктор Келли Киллин отмечает, что примерно у 10-15% пациенток наблюдается разрыв имплантатов через 10 лет после операции.

Причины разрыва

Доктор Лейпцигер утверждает, что маловероятно, чтобы повседневная деятельность привела бы к случайному разрыву. Обычно для этого требуется сильное воздействие, например, автомобильная авария.

Важность регулярных проверок

Эксперты рекомендуют проходить обследование примерно через пять лет после установки имплантатов, а затем регулярно каждые два-три года. Чем старше имплантат, тем выше вероятность его разрыва.

Все медицинские специалисты советуют немедленно обратиться к врачу при подозрении на проблемы с имплантатами. Многие звезды также открыто говорят о своем опыте, помогая другим женщинам быть более информированными и внимательными к своему здоровью.

Осложнения при разрыве

Согласно данным клиники Мэйо, многие женщины могут не испытывать никаких симптомов при разрыве грудного имплантата. Однако у некоторых может возникнуть боль в груди или изменение ее формы.

Хотя пластическая хирургия и остается личным выбором, необходимо помнить о возможных рисках и ответственно подходить к своему здоровью.