«Была красивее». В Сети раскритиковали Эмили Блант в прозрачном образе

Внешний вид британской актрисы Эмили Блант в откровенном образе на премьере фильма «День раскрытия» в Лондоне вызвал споры в сети. Кадры и комментарии публикует Daily Mail.

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43-летняя знаменитость предстала перед публикой в прозрачном костюме, состоящем из корсета с баской и облегающей юбки длины макси. Образ звезды дополняли длинные серьги, браслет и массивное кольцо. Стилисты уложили ее локоны в прическу с эффектом мокрых волос.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешность Блант в комментариях под материалом. «Оземпийское оружие», «Мне бы хотелось, чтобы она оставила свое лицо в покое, оно было намного красивее до всех этих пластических операций», «До пластики она была красивее», — заявили одни.

«Она отлично выглядит, а такой цвет очень сложно носить», «Красивая женщина и великолепная актриса», — возразили другие.

В августе 2025 года Эмили Блант заметили с кардинально новым имиджем на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2». Папарацци сняли 42-летнюю знаменитость на улице в Нью-Йорке в облегающем лонгсливе бренда Coach в черно-красную полоску.